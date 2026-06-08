Как война в Иране повлияла на работу авиакомпаний?

О том, что изменит для гражданской авиации обострение конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

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С 28 февраля 2026 года, когда Израиль и США начали атаковать Иран, мир пытается справиться с последствиями этого конфликта. Речь идет о повышении цен на топливо, в частности авиатопливо. Также это:

нарушение работы основных воздушных коридоров;

хрупкость сектора, который работает с малой рентабельностью.

В Международной ассоциации воздушного транспорта (представляет более 370 авиакомпаний, на которые приходится около 85% мирового воздушного движения) провели ежегодный отчет.

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По результатам в 2026 году совокупная чистая прибыль отрасли должна составить 23 миллиарда долларов. Такой показатель существенно отличается от прогнозируемого предварительно в 41 миллиард. К тому же это меньше, чем авиакомпании заработали в 2025 году – 45 миллиардов долларов.

То есть нынешние прогнозы на 2026 год почти вдвое ниже результатов и прогнозов 2025 года.

Вилли Волш, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта, в частности ожидает, что меньшие авиакомпании могут обанкротиться. Или же есть вариант, что их будут "поглощать" большие компании.

В условиях, когда спрос остается достаточно высоким, но пропускная способность сокращается, это, вероятно, приведет к ситуации, когда тарифы будут оставаться повышенными,

– отмечал Уолш.

Он также комментировал что подобная ситуация может продержаться еще в течение 2026 и 2027 года. А причиной является рост цен на топливо. В то же время компании скорее всего будут сокращать нерентабельные маршруты, чтобы сохранить свой доход.

Что еще известно о мировой авиации?

Кроме того, в издании акцентируют на общих тенденциях в мировой авиаотрасли:

увеличение продолжительности некоторых рейсов и количества топлива на них – из-за обходных маршрутов;

значительное повышение цен на нефть и соответственно авиатопливо;

авиакомпании Ближнего Востока могут работать "в минус";

дефицит самолетов, что в том числе давит на отрасль.

Напомним, с начала мая крупнейший индийский нефтепереработчик с начала мая повысил цены на авиатопливо для иностранных авиакомпаний. Зато для внутренних рейсов тарифы оставили неизменными.

Ранее также сообщалось, что во Франции готовят проект поддержки авиакомпаний. Мероприятия были связаны с дефицитом авиатоплива. Речь идет об отсрочке уплаты на соцстрахование, продолжение действия налоговых платежей.