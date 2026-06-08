Як війна в Ірані вплинула на роботу авіакомпаній?

Про те, що змінить для цивільної авіації загострення конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters.

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Від 28 лютого 2026 року, коли Ізраїль та США почали атакувати Іран, світ намагається впоратись із наслідками цього конфлікту. Йдеться про підвищення цін на пальне, зокрема авіапальне. Також це:

порушення роботи основних повітряних коридорів;

крихкість сектору, який працює з малою рентабельністю.

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту (представляє понад 370 авіакомпаній, на які припадає близько 85% світового повітряного руху) провели щорічний звіт.

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За результатами у 2026 році сукупний чистий прибуток галузі має становити 23 мільярди доларів. Такий показник суттєво відрізняється від прогнозованого попередньо у 41 мільярд. До того ж це менше, ніж авіакомпанії заробили у 2025 році – 45 мільярдів доларів.

Тобто теперішні прогнози на 2026 рік майже вдвічі нижчі від результатів та прогнозів 2025 року.

Віллі Волш, генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту, зокрема очікує, що менші авіакомпанії можуть збанкрутувати. Або ж є варіант, що їх "поглинатимуть" більші компанії.

В умовах, коли попит залишається досить високим, але пропускна спроможність скорочується, це, ймовірно, призведе до ситуації, коли тарифи залишатимуться підвищеними,

– зазначав Волш.

Він також коментував що подібна ситуація може протриматись ще протягом 2026 та 2027 року. А причиною є зростання цін на паливо. Водночас компанії найімовірніше будуть скорочувати нерентабельні маршрути, щоб зберегти свій дохід.

Що ще відомо про світову авіацію?

Окрім того, у виданні акцентують на загальних тенденціях у світовій авіагалузі:

збільшення тривалості деяких рейсів і кількості пального на них – через обхідні маршрути;

значне підвищення цін на нафту й відповідно авіапальне;

авіакомпанії Близького Сходу можуть працювати "в мінус";

дефіцит літаків, що зокрема тисне на галузь.

Нагадаємо, з початку травня найбільший індійський нафтопереробник підвищив ціни на авіапальне для іноземних авіакомпаній. Натомість для внутрішніх рейсів тарифи залишили незмінними.

Раніше також повідомлялося, що у Франції готують проєкт підтримки авіакомпаній. Заходи були пов'язані з дефіцитом авіапального. Йдеться про відтермінування сплати на соцстрахування, продовження дії податкових платежів.