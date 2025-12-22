Какая цена салата "Оливье" в этом году?

Как прокомментировал для 24 Канала аналитик УКАБ Максим Гопка, в этом году стоимость традиционного салата "Оливье" на Новый год составит 355,44 гривны, что дороже на 3%, чем в 2024 году.

Стоит отметить, что большинство ингредиентов снизилось в цене, а именно: картофель – с 12,85 гривны до 5,88 гривны (-54%), морковь – с 11,89 гривны до 4,40 гривны (-63%), колбаса "Докторская" – с 168,36 гривны до 158,90 гривны (-6%) и горошек консервированный – с 54,70 гривны до 53,50 гривны (-2%).

Однако есть ингредиенты, которые подросли в цене, а именно: яйца куриные – с 37,08 гривны до 40,83 гривны (+10%), огурцы соленые – с 55,40 гривны до 63,63 гривны (+15%) и майонез – с 25,70 гривны до 28,30 гривны (+10%).

Максим Гопка Аналитик УКАБ Снижение стоимости салата "Оливье" в 2025 году обусловлено прежде всего существенной "овощной дефляцией", поскольку рекордно низкие цены на картофель и морковь стали результатом благоприятной погоды летом и осенью, что позволило фермерам сформировать значительные запасы качественных овощей.

Как выросли в цене ингредиенты для "Оливье" по другим подсчетам?

Зато подсчеты Института аграрной экономики показывают, что приготовление салата "Оливье" по классическому рецепту весом около 3 килограммов будет стоить 406,87 гривны.

Расчеты Института аграрной экономики:

Больше всего подорожала колбаса – за 0,5 килограмма надо отдать где-то 180 гривен, в зависимости от производителя, а это на 12,5% больше.

Овощи же зато потеряли в цене: картофель подешевел на 57,6% – за 580 граммов придется заплатить лишь 8,50 гривен.

А 2 морковки общим весом 280 граммов будут стоить 3,18 гривны (-62,3%), а 2 луковицы весом 230 граммов – 1,75 гривны, что на 58% меньше, чем в прошлом году.

Другие ингредиенты салата подорожали так: 6 куриных яиц (360 граммов) обойдутся в 49,08 гривны, что на 4,8% больше, чем раньше; зеленый горошек стоит 62,50 гривны за пол килограмма (+11,5%); консервированные огурцы – 43,92 гривны за 200 граммов (+14,9%); за майонез весом 350 граммов придется заплатить 57,99 гривны, что на 14,3% дороже.

Расчеты в соответствии с ценами в супермаркетах:

По запросу 24 Канала в "Сильпо" подсчитали, что стоимость классического набора на салат "Оливье" из расчета на 2 килограмма (порция на 6 – 8 человек) обойдется примерно от 408 гривен. Расчет по стандартному рецепту такой:

Колбаса "Докторская" 0,5 килограмма – 139,50 гривны,

Яйца куриные 7 штук – 47,53 гривны,

Майонез "Торчин Европейский" 300 граммов – 54,99 гривны,

Картофель 1 килограмм – 9,99 гривны,

Лук репчатый 0,15 килограмма – 0,84 гривны,

Морковь 0,5 килограмма – 4 гривны,

Огурцы соленые "Премия" 500 граммов – 99 гривен,

Горошек зеленый консервированный "Премия" 420 граммов – 52,49 гривны.

Какая была стоимость салата в прошлые годы?