Яка ціна салату "Олів'є" цьогоріч?

Як прокоментував для 24 Каналу аналітик УКАБ Максим Гопка, цьогоріч вартість традиційного салату "Олів'є" на Новий рік складе 355,44 гривні, що дорожче на 3%, ніж у 2024 році.

Варто відзначити, що більшість інгредієнтів знизилась в ціні, а саме: картопля – з 12,85 гривні до 5,88 гривні (-54%), морква – з 11,89 гривні до 4,40 гривні (-63%), ковбаса "Лікарська" – з 168,36 гривні до 158,90 гривні (-6%) та горошок консервований – з 54,70 гривні до 53,50 гривні (-2%).

Проте є інгредієнти, які підросли в ціні, а саме: яйця курячі – з 37,08 гривні до 40,83 гривні (+10%), огірки солоні – з 55,40 гривні до 63,63 гривні (+15%) та майонез – з 25,70 гривні до 28,30 гривні (+10%).

Максим Гопка Аналітик УКАБ Зниження вартості салату "Олів'є" у 2025 році зумовлене насамперед суттєвою "овочевою дефляцією", оскільки рекордно низькі ціни на картоплю та моркву стали результатом сприятливої погоди влітку та восени, що дозволило фермерам сформувати значні запаси якісної городини.

Як виросли в ціні інгредієнти для "Олів'є" за іншими підрахунками?

Натомість підрахунки Інституту аграрної економіки показують, що приготування салату "Олів'є" за класичним рецептом вагою близько 3 кілограмів коштуватиме 406,87 гривні.

Розрахунки Інституту аграрної економіки:

Найбільше подорожчала ковбаса – за 0,5 кілограма треба віддати десь 180 гривень, залежно від виробника, а це на 12,5% більше.

Овочі ж натомість втратили в ціні: картопля подешевшала на 57,6% – за 580 грамів доведеться заплатити лише 8,50 гривні.

А 2 морквини загальною вагою 280 грамів коштуватимуть 3,18 гривні (-62,3%), а 2 цибулини вагою 230 грамів – 1,75 гривні, що на 58% менше, ніж торік.

Інші інгредієнти салату подорожчали так: 6 курячих яєць (360 грамів) обійдуться у 49,08 гривні, що на 4,8% більше, ніж раніше; зелений горошок коштує 62,50 гривні за пів кілограма (+11,5%); консервовані огірки – 43,92 гривні за 200 грамів (+14,9%); за майонез вагою 350 грамів доведеться заплатити 57,99 гривні, що на 14,3% дорожче.

Розрахунки відповідно до цін в супермаркетах:

За запитом 24 Каналу в "Сільпо" підрахували, що вартість класичного набору на салат "Олів'є" з розрахунку на 2 кілограми (порція на 6 – 8 осіб) обійдеться приблизно від 408 гривень. Розрахунок за стандартним рецептом такий:

Ковбаса "Лікарська" 0,5 кілограма – 139,50 гривні,

Яйця курячі 7 штук – 47,53 гривні,

Майонез "Торчин Європейський" 300 грамів – 54,99 гривні,

Картопля 1 кілограм – 9,99 гривні,

Цибуля ріпчаста 0,15 кілограма – 0,84 гривні,

Морква 0,5 кілограма – 4 гривні,

Огірки солоні "Премія" 500 грамів – 99 гривень,

Горошок зелений консервований "Премія" 420 грамів – 52,49 гривні.

Яка була вартість салату в минулі роки?