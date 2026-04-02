Перед Пасхой в Украине дорожает все: что будет с ценами на топливо, продукты и жилье в апреле

Из-за нестабильности мировых цен на нефть, логистических рисков и напряжения на Ближнем Востоке в апреле топливо для украинцев продолжит дорожать. Будут расти также цены на продукты из-за сезонных факторов и приближения Пасхи.

Курс доллара имеет шанс остаться относительно стабильным, а рынок недвижимости ждет неравномерное оживление.

24 Канал собрал прогнозы экспертов относительно изменений, которых можно ожидать в апреле.

Чего ожидать от цен на топливо

Рост цен на топливо в Украине, который продолжался в марте, может продолжиться в апреле. Однако спрогнозировать дальнейшую динамику сложно, учитывая неопределенность ситуации на мировых рынках, что провоцирует спекуляции. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Смотрите также Перерасчет пенсий, кешбэк на топливо и новая помощь от государства: что изменится с 1 апреля

Сейчас ситуация на мировом рынке нефти и топлива остается чрезвычайно нестабильной из-за войны на Ближнем Востоке и рисков для судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти.

Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95" Сегодня на рынке никто не знает, что будет завтра, это в буквальном смысле. В марте мы увидели вообще беспрецедентные колебания, когда в один день плюс 20% мировой рынок дает, а на следующий день минус столько же. Проблема в том, что никто не может спрогнозировать цены на рынке. Именно это приводит к огромным спекуляциям, потому что все страхуются и заламывают просто невероятные ценники. Хеджфонды некоторое время вообще не работали, то есть никто не хотел эти риски на себя брать.

Эксперт отмечает, что толкать стоимость топлива для потребителей вверх будет повышение цен на нефть. В марте состоялся рекордный месячный скачок, однако апрель начался со снижения.

Напомним: по данным Trading Economics, марка Brent 30 марта торговалась выше 115 долларов за баррель, тогда как неделей ранее было 108 долларов. 1 апреля фьючерсы упали более чем на 4% – ниже 100 долларов за баррель.

Самой сложной Сергей Куюн называет ситуацию с дизельным топливом, поскольку свободные объемы для закупки на рынке очень ограничены.

Прогноз по дизелю будет идти вверх. Сейчас 87 – 88 гривен за литр по максимуму, я думаю, что на этой неделе до 90 можем дойти. По бензину более спокойная ситуация: его очень много, есть запасы, поэтому там не очень какая-то выдающаяся динамика,

– говорит эксперт.

Как отмечает эксперт, скачок цен на дизтопливо в Украине вызван не столько ростом котировок, сколько повышением цен на услуги трейдеров и логистики. До марта формула импортной цены дизеля на украинской границе была такой: котировки + 50 долларов.

"На сегодня это плюс 200 долларов. Эти 150 долларов – это не цена выросла, а стоимость услуг трейдеров, перевозчиков и так далее. Это даже не котировки, это просто люди за свои услуги берут такие деньги, пользуясь этой ситуацией. Вот вам 15% появилось на ровном месте только за счет этого ажиотажа", – говорит Сергей Куюн.

Сейчас, по словам эксперта, дефицита дизтоплива в Украине пока нет и не предвидится. Компании почти завершили контрактирование на апрель, а многие трейдеры продолжают искать и находить объемы из разных источников.

В то же время высокие цены сдерживают потребление, из-за чего рынок постепенно сворачивается, а продажи топлива снижаются. В некоторые дни оптовый рынок вообще останавливается, замирая в ожидании спада цен после очередного заявления президента США Дональда Трампа.

Напомним: президент Владимир Зеленский сообщал об угрозе дефицита дизеля в Украине, который может достичь 90%, из-за перебоев с поставками нефтепродуктов в мире. Чтобы избежать этого, Киев пытается договариваться о поставках дизтоплива из стран Ближнего Востока.

Рынок недвижимости в апреле

Сезонность не будет главным драйвером для рынка недвижимости в апреле. Значительно больше на покупку жилья в Украине будут влиять ситуация с безопасностью в регионах, общая экономическая стабильность и психологическое состояние покупателей. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина.

По словам эксперта, оживление на рынке будет происходить неравномерно: активность будет расти в тех частях страны, где покупатель жилья будет иметь ощущение прогнозируемости.

Сейчас основной платежеспособный спрос сосредоточен в Киеве и области. Стабильность рынка в западных областях обусловлена факторами безопасности и внутренней миграции. Прифронтовые же регионы более чувствительны к новостям, поэтому активность там может меняться очень быстро.

По мнению Ирины Луханиной, цены на первичном рынке в апреле преимущественно останутся на существующем уровне, тогда как на вторичном возможен локальный рост в сильных сегментах.

Ирина Луханина, риелтор, аналитик рынка Первичный рынок в апреле покажет умеренный рост интереса, но без резких ценовых скачков. Застройщики продолжат удерживать прайсы, а основная конкуренция будет происходить через гибкие условия покупки: рассрочка, индивидуальные предложения, финансовые инструменты. Вторичный рынок станет более подвижным, чем зимой: возрастет количество просмотров и сделок.

Эксперт говорит, что возможно некоторое повышение цен на жилье в ликвидных локациях и на качественных объектах, однако в менее привлекательных сегментах рынок будет оставаться в режиме торга.

По наблюдениям Ирины Луханиной, поведение покупателей сейчас демонстрирует тяготение к осторожности в принятии решений и воздержание от импульсивных покупок. В фокусе внимания – состояние жилья, локация и безопасность. Часто заключению сделок предшествуют переговоры.

Интересно! По данным риелтора, в Киеве ценовой коридор продажи однокомнатных квартир составляет 70 – 90 тысяч долларов, двухкомнатных – от 110 тысяч, а трехкомнатных в качественных районах стартуют от 160 тысяч и выше.

В начале весны стала ощутимой тенденция к восстановлению спроса на покупку дома за городом. Поэтому в апреле загородная недвижимость прогнозируемо войдет в фазу начала сезона.

Люди активно ездят на просмотры, сравнивают варианты, возвращаются к идее жизни за городом как к осознанному выбору. При этом покупатель стал значительно более требовательным: дома без качественной инженерии, с плохой логистикой или завышенной ценой продаются долго, тогда как готовые и адекватно оцененные объекты находят своего покупателя быстрее,

– говорит Ирина Луханина.

Эксперт добавляет, что заметно также возвращение интереса к земельным участкам, хотя пока нельзя говорить о массовом тренде. Покупатели стабильно проявляют интерес в Обуховском, Одесском, Житомирском и Вышгородском направлениях, ведь это сложившиеся рынки с понятной логистикой и инфраструктурой.

Как подорожают продукты

В апреле можно ожидать подорожания пищевых продуктов, связанного с сезонными факторами и приближением Пасхи. Эксперты Института аграрной экономики в комментариях 24 Канала спрогнозировали, как цены могут измениться за месяц.

Цены на фрукты и овощи в Украине будут формироваться под влиянием нескольких факторов, говорит ученая Инна Сало. Речь идет в частности об объемах поставок, стоимость хранения и транспортировки, а также:

подорожание топлива;

цены на электроэнергию для промышленных производителей.

Инна Сало, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Из-за дополнительных расходов на хранение и транспортировку в апреле 2026 года ожидается сезонное подорожание плодоовощной продукции: овощей – до 5%, плодов – до 7% против нынешних цен.

Как отмечает эксперт со ссылкой на данные Минфина Украины, по состоянию на 23 марта цены на некоторые овощи борщевого набора за месяц снизились на 10 – 11%:

свекла -3,7% – до 10,27 гривны за килограмм;

капуста белокочанная -10,3% – до 10,77 гривны за килограмм;

лук репчатый -11,2% – до 7,60 гривны за килограмм;

морковь -11,3% – до 13,40 гривны за килограмм.

В то же время цены на картофель выросли более чем на 20% – до 19,20 гривны за килограмм. Однако если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, этот овощ в Украине стоит в среднем на 62% дешевле.

В марте цены на яблоки отечественного производства снизились по сравнению с концом февраля – до 42,40 гривны за килограмм (-6,3%). Так же несколько подешевели апельсины – до 63,70 гривны за килограмм (-2,4%) и бананы – до 71,92 гривны за килограмм (-1,5%), которые в Украину импортируют. Однако выросла стоимость мандаринов, лимонов и винограда.

Обратите внимание! До 7,5 миллиона тонн овощей (около 88%) и до 1,5 миллиона тонн фруктов (до 80%) выращивают хозяйства населения Украины.

Подорожание мяса в апреле ожидаемо для тех его видов, которые входят в блюда Пасхального стола, говорит ученая Наталья Копытец. Рост цен произойдет накануне праздника, который в этом году выпадает на 12 апреля.

Наталья Копытец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В апреле 2026 года ожидается повышение до 9% розничных цен на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина.

Эксперт отмечает, что совершенные Россией обстрелы критической инфраструктуры Украины в январе-феврале и спровоцированный ими энергетический кризис обусловили как снижение спроса на мясо в супермаркетах, так и цен на него. Для бизнеса его хранение стало дороже из-за использования генераторов, а для населения – часто и невозможным ввиду длительного отсутствия света.

В конце марта розничные цены на мясо по сравнению с началом 2026 года ниже, говорит Наталья Копытец:

свинина – подчеревина, ребра и грудинка – подешевели на 1,3 – 3,9%;

говядина – ребра и гуляш – стали дешевле на 2,2 – 7,5%;

курятина – бедро и тушка – подешевели на 6 – 9,5%.

Однако есть и исключения: свиные ребра выросли в цене на 1,8%, а ошеек – 2,3%; куриные голени подорожали на 3,9%, а филе – на 8,6%.

Заметим! Средние цены на соленое и домашнее сало на конец марта остались на уровне начала года – 221,29 гривны за килограмм и 272 гривны за килограмм.

В предпасхальный период цены на молоко и молочные продукты вырастут, однако после праздника можно ожидать их снижения. Ученый Иван Свиноус обращает внимание на то, что в апреле период так называемого большого молока, когда надои высокие, в Украине сопровождается рядом экономических проблем, которые бьют по отрасли.

В частности речь идет о снижении покупательной способности украинцев, сокращении поголовья коров и существенном подорожании ресурсов, необходимых для производства, переработки и продажи молокопродукции. Эти факторы влияют на рост цен для конечного потребителя.

Иван Свиноус, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В первой половине апреля 2026 года ожидается умеренное повышение розничных цен на основные виды молочной продукции. Цена на молоко жирностью 2,6% прогнозируется на уровне около 71 гривны за литр (+5,3% по сравнению с мартом), сливки 10% жирности – 207 гривен за литр (+6,2%), сметана 20% жирности – 185 гривен за килограмм (+5,6%), масло 72,5% жирности – 620 гривен за килограмм (+6,1%).

Эксперт прогнозирует, что цены на указанные продукты после завершения пасхальных праздников могут направиться к предыдущим уровням. В третьей декаде апреля есть вероятность такого удешевления:

молоко – до 69 гривен за литр;

сливки – до 195 гривен за литр;

сметана – до 170 гривен за литр;

масло – до 600 гривен за килограмм.

Иван Свиноус отмечает, что снижение цен будет обусловлено прежде всего уменьшением покупательной способности населения.

По итогам 2025 года произошло ощутимое рост цен на крупы, а ежемесячно они дорожали примерно на 1 – 2%, говорит ученая Светлана Черемисина. Учитывая ухудшение энергетической ситуации в Украине и повышение цен на топливо, эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание круп и в 2026 году.

Светлана Черемисина, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В апреле 2026 года рынок круп в Украине будет сохранять тенденцию к росту цен, что обусловлено прежде всего повышением производственных затрат, энергетическими рисками и активным потребительским спросом. Наиболее ощутимое подорожание прогнозируется в сегменте гречки и пшена, тогда как другие виды круп будут демонстрировать более умеренную динамику.

Только с начала года гречка подорожала на 20,5% – до 54,07 гривны за килограмм, а пшено – на 30% – до 46,67 гривны за килограмм. Другие виды круп росли в цене меньше – около 5 – 8%.

По прогнозу Светланы Черемисиной, в апреле цены на крупы могут измениться следующим образом:

гречка подорожает минимум на 10 – 15% и будет стоить 60 – 65 гривен за килограмм (в случае ажиотажного спроса цена может подскочить и до 70 гривен);

пшено вырастет в цене на 7 – 10% – до 50 – 52 гривен за килограмм;

рис будет стоить на 3 – 5% больше – до 55 гривен за килограмм;

крупы манные прибавят в цене 3 – 5% и вырастут до 32 – 33 гривен за килограмм;

крупы ячневые подорожают на 3 – 4% – до 26 – 27 гривен за килограмм;

крупы пшеничные будут стоить на 3 – 5% больше – до 25 гривен за килограмм.

Эксперт отмечает, что в ближайшие месяцы ситуация с ценами на крупы будет оставаться нестабильной, а дальнейшие изменения будут зависеть от положения в энергетике, логистики и уровня внутреннего спроса.

Курс доллара и евро в апреле

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала очертил несколько возможных сценариев для гривны в апреле. На ситуацию с курсом доллара и евро будут влиять, в частности, геополитика и перспектива поступления внешней помощи Украине от Европейского Союза.

В первом сценарии, который эксперт называет "статус-кво" (текущее положение вещей), апрель может быть сезонно-традиционным, когда после мартовской стабилизации гривна и дальше будет несколько укрепляться. Этому будут способствовать:

приток валюты от аграриев;

завершение отопительного сезона и снижение расходов на газ, а вместе с этим – спроса на валюту;

снижение импорта благодаря выходу на внутренний рынок тепличных овощей;

распродажа валюты населением для предпасхальных закупок.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков В этом сценарии к доллару гривна может даже укрепиться на 0,5 – 1,5%. Это 43,5 – 44,5 гривны за доллар. Мы фактически останемся в действующем коридоре. Евро, как правило, в апреле укрепляется против доллара на мировом рынке. Это такое движение капитала на начало второго квартала, поэтому на внутреннем рынке по сценарию "статус-кво" – это 51,5 гривны за евро останется.

Другие три сценария, которые рассматривает Андрей Шевчишин для курса доллара в апреле, связаны с геополитической ситуацией вокруг войны в Иране.

По мнению эксперта, долгая иранская война может положить начало мировому кризису, который постепенно будет втягивать новых участников. Для Украины такой сценарий будет означать ослабление гривны.

Однако в апреле имеющиеся валютные ограничения и соблюдение ЕС договоренностей по кредиту на 90 миллиардов евро помогут "заморозить" состояние украинского рынка и стабилизировать гривну с незначительными послаблениями. В таком случае доллар может стоить 44 – 45 гривен, а евро – 50,5 – 51,5 гривны, говорит финансовый аналитик.

Если война в Иране будет быстрой и США выйдет победителем, получив определенный контроль над страной, доллар получит значительную поддержку, а евро начнет падать, предполагает Андрей Шевчишин. По мнению эксперта, в таком случае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет недоволен тем, что Европа не пришла ему на помощь, поэтому переформатирует валютный альянс, а евро окажется под значительным давлением.

В таком случае НБУ будет втянуть доллар вверх – до 44 – 45 гривен, а евро ослаблять до 50 гривен,

– говорит финансовый аналитик.

При последнем сценарии, предложенном Андреем Шевчишиным, США могут выйти из войны без реальной победы, что обернется для страны наступлением политической и экономической турбулентности и ослаблением доллара.

Монархии Персидского залива прекратят вкладываться в экономику Штатов и будут распродавать активы, чтобы себя профинансировать. В таком случае доллар будет оставаться ниже отметки 44 гривны, а евро может дойти до 52 гривен.