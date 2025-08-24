Чем опасна "теневая" зарплата для украинцев?

Главный риск "теневой" зарплаты это отсутствие страхового стажа. Если взносы в Пенсионный фонд не платятся, год работы может "превратиться" лишь на несколько месяцев стажа или вообще не засчитаться, напоминает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

В итоге вместо достойной пенсии работник получит лишь минимальную выплату, ведь пенсия в Украине напрямую зависит от официального заработка и количества отработанных лет.

Что такое "зарплата в конверте" Это любые выплаты, которые не отражаются в отчетности работодателя и не облагаются налогами. Среди распространённых схем: доплата "в конверте" до минимальной зарплаты или использование ФЛП для ухода от взносов.

Какие последствия для работника при неофициальной заработной плате?

Зарплата в конверте может казаться выгодной только на первый взгляд. На самом деле она лишает работника базовых прав, в частности:

Потеря социальных гарантий . Нет права на больничные, оплачиваемый отпуск или компенсацию при увольнении.

. Нет права на больничные, оплачиваемый отпуск или компенсацию при увольнении. Юридическая беззащитность . Доказать размер "серой" зарплаты невозможно, ведь в суде не будет доказательств.

. Доказать размер "серой" зарплаты невозможно, ведь в суде не будет доказательств. Ограничения в финансах . Банки отказывают в кредитах или ипотеках без подтвержденных доходов.

. Банки отказывают в кредитах или ипотеках без подтвержденных доходов. Минимальная пенсия. Взносы не платятся, поэтому стаж не начисляется.

Пенсия и зарплата: коротко о главном

Размер вашей заработной платы влияет на размер пенсии, поэтому чем больше вы получаете сегодня, тем больше доход будет при выходе на заслуженный отдых.

Украинцы могут докупить стаж для выхода на пенсию. Это может быть полезно тем, кто работал "в тени" или работал за границей.

Размер пенсионных выплат можно увеличить самостоятельно. Украинцы могут по собственному желанию делать взносы на свои пенсионные счета.

Важно! "Теневые" схемы также уменьшают поступления в бюджет и Пенсионный фонд, подрывают конкурентность бизнеса.