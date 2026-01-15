Какой будет ситуация с 19 по 25 января?

В частности, средняя доходность депозитов останется без изменений – от 13% до 14,5% годовых. Детали рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Средние ставки по депозитам в зависимости от срока размещения средств уже более девяти месяцев остаются без изменений на уровне 13 – 14,5% годовых. Однако максимальные ставки и в дальнейшем будут держаться в пределах 16 – 17% годовых, и это еще без бонусов и акционных предложений.

Поэтому даже в условиях "стандартной" доходности мотивация размещать средства на депозитах остается довольно высокой, говорит эксперт. Учитывая ожидаемую незначительную инфляцию (в январе она вряд ли превысит 0,5 – 0,7%, а в годовом измерении составит 9,5 – 9,7%) чистый доход от вкладов будет перекрывать возможные инфляционные потери.

Интересно! По прогнозу НБУ, в 2026 году годовая инфляция может замедлиться до 6,6%, а в 2027 году – до цели регулятора в 5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Депозиты не потеряют свою популярность, ведь их доходность гарантирует вкладчику, что он как минимум сможет "проиндексировать" вложенные средства на уровень инфляции. А как максимум – получить незначительную пассивную прибыль в размере до 2%.

По-прежнему, наибольшим спросом будут пользоваться депозиты сроком 6 – 9 месяцев и на 1 год, ведь именно по ним фиксируются максимальные ставки доходности. В то же время популярными будут оставаться и вклады на 3 – 6 месяцев, а также на 9 – 12 месяцев.

Наиболее активно будет развиваться сегмент депозитов сроком до одного года, тенденция может сохраняться до конца марта.

Существуют ли риски для доходности?

Вероятно, в условиях относительной устойчивости экономики и курсовой стабильности в конце марта Нацбанк может пересмотреть учетную ставку и синхронно скорректировать другие монетарные инструменты.

По словам эксперта, таким образом она может снизиться с 15,5% до 15 – 14,5%, что станет сигналом к незначительному снижению доходности депозитов.

Однако пока это лишь теоретическая выкладка, ведь все будет зависеть от ситуации в экономике, событий на валютном рынке и, безусловно, косвенно будет влиять ход войны и ее последствия,

– добавил банкир.

Что будет с депозитами в 2026 году?