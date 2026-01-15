Якою буде ситуація з 19 по 25 січня?

Зокрема, середня дохідність депозитів залишиться без змін – від 13% до 14,5% річних. Деталі розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Середні ставки за депозитами залежно від строку розміщення коштів уже понад дев'ять місяців залишаються без змін на рівні 13 – 14,5% річних. Однак максимальні ставки й надалі триматимуться в межах 16 – 17% річних, і це ще без бонусів та акційних пропозицій.

Тож навіть за умов "стандартної" дохідності мотивація розміщувати кошти на депозитах залишається доволі високою, каже експерт. З огляду на очікувану незначну інфляцію (у січні вона навряд чи перевищить 0,5 – 0,7%, а в річному вимірі становитиме 9,5 – 9,7%) чистий дохід від вкладів перекриватиме можливі інфляційні втрати.

Цікаво! За прогнозом НБУ, у 2026 році річна інфляція може сповільнитися до 6,6%, а у 2027 році – до цілі регулятора в 5%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Депозити не втратять свою популярність, адже їхня дохідність гарантує вкладникові, що він як мінімум зможе "проіндексувати" вкладені кошти на рівень інфляції. А як максимум – отримати незначний пасивний прибуток в розмірі до 2%.

Як і раніше, найбільший попит припадатиме на депозити строком 6 – 9 місяців та на 1 рік, адже саме за ними фіксуються максимальні ставки дохідності. Водночас популярними залишатимуться й вклади на 3 – 6 місяців, а також на 9 – 12 місяців.

Найбільш активно розвиватиметься сегмент депозитів терміном до одного року, тенденція може зберігатися до кінця березня.

Чи існують ризики для дохідності?

Ймовірно, за умов відносної стійкості економіки та курсової стабільності наприкінці березня Нацбанк може переглянути облікову ставку й синхронно скоригувати інші монетарні інструменти.

За словами експерта, у такий спосіб вона може знизитися з 15,5% до 15 – 14,5%, що стане сигналом до незначного зниження дохідності депозитів.

Однак поки це лише теоретична викладка, адже все залежатиме від ситуації в економіці, подій на валютному ринку та, безумовно, опосередковано впливатиме перебіг війни та її наслідки,

– додав банкір.

Що буде з депозитами у 2026 році?