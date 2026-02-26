Какой будет ситуация в начале весны?

Детали объяснил 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. И хотя массовых колебаний пока не наблюдают, предпосылка для постепенных изменений есть.

Средние ставки по гривневым депозитам на разные сроки и дальше держатся в диапазоне 13 – 14,5% годовых, тогда как самые высокие предложения отдельных банков до сих пор достигают 15 – 15,5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Фактическая доходность для клиента зависит от политики конкретного банка и срока размещения средств.

В то же время эксперт предупредил, что некоторые финансовые учреждения прибегают к маркетинговым инструментам. Это краткосрочные акционные предложения или бонусы за открытие депозита, однако их эффект обычно не превышает 0,5 процентного пункта над базовыми ставками.

Спрос на депозиты остается стабильным. Чаще всего украинцы выбирают вклады на 6 – 9 месяцев и 1 год, чтобы зафиксировать выгодные условия на фоне постепенных изменений монетарной среды.

Интересно! По оценкам банка, с начала года прирост новых вкладчиков составил в среднем около 2 – 3%.

Какой прогноз на март?

Учитывая разрушение энергосистемы и связанные с этим риски, не исключено, что 19 марта на очередном заседании Нацбанк примет осторожное решение и сохранит учетную ставку на уровне 15%.

Поэтому банкир предположил, что существенных изменений в депозитной политике банков в течение первого месяца весны не произойдет.

Если же замедление инфляции и оживление экономической активности сохранятся, регулятор может продолжить цикл смягчения монетарной политики и снизить учетную ставку до 14,5 – 14%.

В таком случае коррекция станет более ощутимой, банки снизят доходность по всем вкладам в среднем на 0,5 – 1 процентный пункт.

Однако даже в краткосрочной перспективе гривневые депозиты будут оставаться привлекательными по уровню дохода и инструментом накопления для граждан,

– подытожил Замотаев.

