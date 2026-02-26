Якою буде ситуація на початку весни?

Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. І хоча масових коливань наразі не спостерігають, передумова для поступових змін є.

Середні ставки за гривневими депозитами на різні строки й далі тримаються в діапазоні 13 – 14,5% річних, тоді як найвищі пропозиції окремих банків і досі сягають 15 – 15,5%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Фактична дохідність для клієнта залежить від політики конкретного банку та строку розміщення коштів.

Водночас експерт попередив, що деякі фінансові установи вдаються до маркетингових інструментів. Це короткострокові акційні пропозиції або бонуси за відкриття депозиту, проте їх ефект зазвичай не перевищує 0,5 відсоткового пункту над базовими ставками.

Попит на депозити залишається стабільним. Найчастіше українці обирають вклади на 6 – 9 місяців та 1 рік, щоб зафіксувати вигідні умови на тлі поступових змін монетарного середовища.

Цікаво! За оцінками банку, з початку року приріст нових вкладників склав у середньому близько 2 – 3%.

Який прогноз на березень?

З огляду на руйнування енергосистеми та пов'язані з цим ризики, не виключено, що 19 березня на черговому засіданні Нацбанк ухвалить обережне рішення і збереже облікову ставку на рівні 15%.

Тож банкір припустив, що суттєвих змін у депозитній політиці банків протягом першого місяця весни не відбудеться.

Якщо ж уповільнення інфляції та пожвавлення економічної активності збережуться, регулятор може продовжити цикл пом'якшення монетарної політики й знизити облікову ставку до 14,5 – 14%.

У такому разі корекція стане відчутнішою, банки знизять дохідність за всіма вкладами в середньому на 0,5 – 1 відсотковий пункт.

Проте навіть у короткостроковій перспективі гривневі депозити залишатимуться привабливими за рівнем доходу та інструментом накопичення для громадян,

– підсумував Замотаєв.

Куди ще радять вкладати гроші?