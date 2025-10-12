Обязательна ли плата за доставку газа для пенсионеров?

Плата за доставку газа начисляется всем абонентам без исключения, независимо от возраста или фактического потребления, пишет 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

Интересно Если батареи холодные или вода еле теплая: как можно уменьшить счет за коммуналку

Обязанность оплачивать эту услугу распространяется на всех, кто подключен к газовым сетям, в том числе на пенсионеров. Специальных льгот для пожилых людей в этом вопросе не предусмотрено.

Как формируется плата за доставку газа?

Как отметили в "Нафтогазе", сумма за доставку газа не зависит от объемов потребления. Она начисляется автоматически всем подключенным, и включает обслуживание газовой инфраструктуры и техническую поддержку безопасности.

Также если пользователь не передает https://24tv.ua/economy/kogo-ne-priymut-pokazniki-lichilnika-chomu-ne-vdayetsya-peredati_n2931416 до 5 числа ежемесячно, в платежках появляются расчеты по средней норме потребления, что может приводить к завышенным суммам.

Как можно избежать оплаты за доставку газа?

Избежать оплаты можно только через полное техническое отключение от сети. Для этого следует подать заявление к оператору газораспределительной системы: после проверки специалисты устанавливают пломбу или заглушку на трубопроводе, что официально подтверждает отключение.

Что еще известно о тарифах на газ в Украине: коротко о главном