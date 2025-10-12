Чи обовʼязкова плата за доставку газу для пенсіонерів?

Плата за доставку газу нараховується всім абонентам без винятку, незалежно від віку чи фактичного споживання, пише 24 Канал із посиланням на НКРЕКП.

Обов’язок сплачувати цю послугу поширюється на всіх, хто підключений до газових мереж, у тому числі на пенсіонерів. Спеціальних пільг для літніх людей у цьому питанні не передбачено.

Як формується плата за доставку газу?

Як зауважили у "Нафтогазі", сума за доставку газу не залежить від обсягів споживання. Вона нараховується автоматично всім підключеним, та включає обслуговування газової інфраструктури та технічну підтримку безпеки.

Також якщо користувач не передає https://24tv.ua/economy/kogo-ne-priymut-pokazniki-lichilnika-chomu-ne-vdayetsya-peredati_n2931416 до 5 числа щомісяця, у платіжках з’являються розрахунки за середньою нормою споживання, що може призводити до завищених сум.

Як можна уникнути сплати за доставку газу?

Уникнути оплати можна лише через повне технічне відключення від мережі. Для цього слід подати заяву до оператора газорозподільної системи: після перевірки фахівці встановлюють пломбу або заглушку на трубопроводі, що офіційно підтверджує відключення.

