Что известно о взыскании средств с компании?

Речь идет о ОАО "Гомсельмаш", которая является управляющей компанией холдинга "Гомсельмаш", пишет 24 Канал со ссылкой на ВАСК в Facebook.

Дочерние предприятия компании привлечены к производству комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". Их Беларусь производит на заказ для российских предприятий военно-промышленного комплекса.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины и применила к Открытому акционерному обществу "Гомсельмаш" санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 частью 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях",

– говорится в сообщении.

В частности ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие ОАО "Гомсельмаш":

100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Гомсельмаш-Украина", находящегося в Киеве 12,86% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом МТ3-Беларус-Украина", которое находится в Николаевской области; 50% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМИНЬ-ЮГ", которое находится в Одессе; имущественные права на торговые марки, которые принадлежат Открытому акционерному обществу "Гомсельмаш".

Обратите внимание! Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана участником дела и/или его представителем в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его провозглашения.

Что известно о предприятии?

В частности, в постановлении ВАКС объяснили, что после присоединения ОАО "Гомельский радиозавод" к ОАО "Гомсельмаш" последнее стало предприятием военно-промышленного производства, что привлечено:

для помощи в ведении войны России против Украины; процесса производства компонентов для российских боеприпасов.

Указанное свидетельствует об активном участии белорусских государственных предприятий в поддержке российской военной агрессии против Украины, в том числе ОАО "Гомсельмаш" через подконтрольное предприятие является привлеченным к производству комплектующих для боеприпасов, которые республика Беларусь производит по заказу Российской Федерации,

– говорится в заявлении.

Важно! То есть деятельность указанных предприятий заключается в выполнении заказов, связанных с совершенствованием, поставкой и ремонтом компонентов военной техники для нужд вооруженных сил России, а следовательно является содействием укреплению и поддержке военного потенциала государства-агрессора в контексте вооруженной агрессии против Украины.

