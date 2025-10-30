Що відомо про стягнення коштів з компанії?
Мова йде про ВАТ "Гомсєльмаш", яка є керуючою компанією холдингу "Гомсельмаш", пише 24 Канал з посиланням на ВАСК у Facebook.
Дочірні підприємства компанії залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед". Їх Білорусь виготовляє на замовлення для російських підприємств військово-промислового комплексу.
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до Відкритого акціонерного товариства "Гомсєльмаш" санкцію, передбачену пунктом 1-1 частиною 1 статтею 4 Закону України "Про санкції",
– йдеться у повідомленні.
Зокрема ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать ВАТ "Гомсєльмаш":
- 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Гомсельмаш-Україна", що знаходиться в Києві
- 12,86 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім МТ3-Беларус-Україна", яке знаходиться в Миколаївській області;
- 50% частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМІНЬ-ЮГ", яке знаходиться в Одесі;
- майнові права на торговельні марки, які належать Відкритому акціонерному товариству "Гомсєльмаш".
Зауважте! Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня його проголошення.
Що відомо про підприємство?
Зокрема в ухвалі ВАКС пояснили, що після приєднання ВАТ "Гомельський радіозавод" до ВАТ "Гомсєльмаш" останнє стало підприємством військово-промислового виробництва, що залучено:
- для допомоги у веденні війни Росії проти України;
- процесу виробництва компонентів для російських боєприпасів.
Зазначене свідчить про активну участь білоруських державних підприємств у підтримці російської військової агресії проти України, в тому числі ВАТ "Гомсєльмаш" через підконтрольне підприємство є залученим до виробництва комплектуючих для боєприпасів, які республіка Білорусь виготовляє на замовлення Російської Федерації,
– йдеться у заяві.
Важливо! Тобто діяльність вказаних підприємств полягає у виконанні замовлень, пов`язаних із вдосконаленням, постачанням та ремонтом компонентів військової техніки для потреб збройних сил Росії, а отже є сприянням зміцненню та підтримці військового потенціалу держави-агресора у контексті збройної агресії проти України.
