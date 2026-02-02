В чем обвиняют бизнесмена?

Детали сообщили в Bloomberg. Соответствующие документы опубликовал Замоскворецкий районный суд Москвы.

Рунца называют "пионером" российской индустрии криптовалютного майнинга. Свою компанию он основал в 2017 году, а уже потом она расширилась до 15 дата-центров и более 175 тысяч серверов.

Однако теперь его отправили под домашний арест – по делу о сокрытии средств, с которых должны взиматься налоги. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

"Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы пишет, что бизнесмена задержали еще 30 января. Суд вынес решение на заседании 31 января, а в силу оно вступит 4 февраля.

Интересно! В сентябре 2024 года Bloomberg оценивал состояние Игоря Рунца в 230 миллионов долларов.

Что не так с компанией BitRiver?

В 2022 году, после российского вторжения в Украину, США даже наложили на BitRiver санкции. Американцы считали, что там могли помогать Кремлю в монетизации природных ресурсов.

Более того, в 2024 году компанию рассматривали как потенциального бенефициара либерализации криптовалютного рынка в России, поскольку страна все больше полагалась на цифровые валюты.

Однако уже в конце этого года у BitRiver начались проблемы – сокращения, а затем задержки зарплат. К концу 2025 года компанию покинуло около 80% топ-менеджеров, многие офисы закрыли, а оборудование и документацию якобы вывезли.

Недавно суд в Сибири открыл процедуру банкротства против Fox Group, которая владеет 98% компании-управленца BitRiver. Дело связано с долговыми требованиями дочерней компании EN+ Group International PJSC, долей которой владеет олигарх Олег Дерипаска.

По данным российских СМИ, криптомайнер также имел споры с поставщиками электроэнергии, а сейчас продолжаются переговоры о возможной смене собственника BitRiver.

