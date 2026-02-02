У чому звинувачують бізнесмена?

Деталі повідомили в Bloomberg. Відповідні документи опублікував Замоскворецький районний суд Москви.

Рунця називають "піонером" російської індустрії криптовалютного майнінгу. Свою компанію він заснував у 2017 році, а вже згодом вона розширилася до 15 дата-центрів та понад 175 тисяч серверів.

Однак тепер його відправили під домашній арешт – у справі про приховування коштів, із яких повинні стягуватися податки. Максимальне покарання за статтею передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

"Медуза" з посиланням на телеграм-канали пише, що бізнесмена затримали ще 30 січня. Суд виніс рішення на засіданні 31 січня, а чинності воно набуде 4 лютого.

Цікаво! У вересні 2024 року Bloomberg оцінював статки Ігоря Рунця у 230 мільйонів доларів.

Що не так з компанією BitRiver?

У 2022 році, після російського вторгнення в Україну, США навіть наклали на BitRiver санкції. Американці вважали, що там могли допомагати Кремлю в монетизації природних ресурсів.

Ба більше, у 2024 році компанію розглядали як потенційного бенефіціара лібералізації криптовалютного ринку в Росії, оскільки країна все більше покладалася на цифрові валюти.

Однак уже наприкінці цього року в BitRiver почалися проблеми – скорочення, а потім затримки зарплат. До кінця 2025 року компанію покинуло близько 80% топменеджерів, багато офісів закрили, а обладнання та документацію нібито вивезли.

Нещодавно суд у Сибіру відкрив процедуру банкрутства проти Fox Group, яка володіє 98% компанії-управлінця BitRiver. Справа пов'язана з борговими вимогами дочірньої компанії EN+ Group International PJSC, часткою якої володіє олігарх Олег Дерипаска.

За даними російських ЗМІ, криптомайнер також мав суперечки з постачальниками електроенергії, а зараз тривають переговори про можливу зміну власника BitRiver.

