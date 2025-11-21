Сколько ЕС тратит на импорт из России?

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард перед заседанием Совета ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

Министр отметила, что с начала полномасштабной войны в целом Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь в размере 187 миллиардов евро.

В то же время за тот же период страны ЕС, по ее словам, импортировали только российской нефти на 201 миллиард евро.

А если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 миллиардов евро, что означает, что мы имеем негативную поддержку Украины на сумму 124 миллиарда евро. Это просто позор,

– подчеркнула Стенергард.

Глава МИД Швеции добавила, что сейчас все сосредоточены на мирных переговорах Украины и России. Впрочем, она считает, что разумных переговоров не будет, если ЕС не увеличит поддержку Киева и не усилит давление на Москву, "потому что вполне очевидно, что Россия не желает вести серьезные мирные переговоры".

Швеция имеет только два пункта в своем плане. Это поддержка Украины и усиление давления на Россию. И именно на этом мы должны сосредоточиться, чтобы изменить ситуацию так, чтобы Россия захотела сесть за стол переговоров,

– заявила министр.

Она также подчеркнула, что было бы очень хорошо для усиления помощи Украине использовать замороженные российские активы, хранящиеся в ЕС.

Стоит знать! Данные об импорте из России в ЕС, о которых говорила министр, – это информация Евростата. А помощь Украине включает не только финансовую, но и гуманитарную, гражданскую и военную поддержку.

Как ЕС импортирует из России?

Несмотря на желание разорвать связи с Москвой, ЕС до сих пор остается крупнейшим покупателем российского газа. Страны блока лидируют в закупке как сжиженного российского газа (СПГ), так и трубопроводного, пишет The Guardian.

По данным Crea, ЕС купил половину общего объема экспорта СПГ из России.

Также блок закупил 35% российского трубопроводного газа, оставаясь крупнейшим покупателем в этом сегменте.

В общем ЕС экспортировал газа на 42 миллиарда евро.

Стоит знать! Венгрия и Словакия были крупнейшими импортерами российского газа в сентябре этого года. Третьим по объемам импортером стала Франция.

Что известно о помощи ЕС Украине?