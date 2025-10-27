Что требуют Венгрия, Словакия и Румыния?

Обсуждение должно состояться на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству 27 октября в Люксембурге, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом говорится в тексте письма, текст которого есть в распоряжении издания. Он адресован европейским комиссарам по торговле Марошу Шефчовичу и по сельскому хозяйству Кристофу Хансену.

По требованию Венгрии, Словакии и Румынии Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства обсудит защитные меры по торговому соглашению ЕС и Украины,

– говорится в материале.

Дискуссия по вопросу на Совете Европейского Союза запланирована вечером в понедельник, 27 октября. Об этом сообщили Европейской правде в совете ЕС.

Кроме того, министры Евросоюза должны заслушать доклад:

о состоянии сельского хозяйства в Украине из-за российской агрессии; о проблемах экспорта сельхозпродукции.

Обратите внимание! В обсуждении примет участие вице-премьер Украины Тарас Качка.

Мы считаем, что... Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (DCFTA) не учитывает должным образом интересы фермеров и производителей пищевых продуктов Европейского Союза. Поэтому мы считаем важным ввести эффективные защитные меры,

– говорится в письме.

Они считают, что заложенная тарифная квота, которая установлена на уровне ЕС, "сама по себе не может обеспечить достаточную защиту для приграничных государств-членов". Поэтому страны призывают Европейскую комиссию предложить автоматически применяемые региональные защитные механизмы для приграничных государств-членов путем установления индивидуальных объемов-триггеров (квот) для наиболее чувствительных сельскохозяйственных продуктов.

Основой для определения квот "должны быть нормальные, довоенные двусторонние торговые потоки между каждым прифронтовым государством-членом и Украиной". Также в письме акцентируют на проблеме импорта кукурузы

Важно! Европейскую комиссию призывают еще создать специальный фонд для компенсации убытков, которые могут понести сельскохозяйственные производители в прифронтовых государствах-членах в результате чрезмерного импорта из Украины в будущем.

Какие еще страны были недовольны соглашением?

Пять государств Европейского Союза уже ранее выражали свое недовольство торговым соглашением с Украиной. Об этом также писала Европейская правда.

В список вошли – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния. Они заявили, что соглашение может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

Что закупает сама Украина?