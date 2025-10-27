Что требуют Венгрия, Словакия и Румыния?
Обсуждение должно состояться на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству 27 октября в Люксембурге, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом говорится в тексте письма, текст которого есть в распоряжении издания. Он адресован европейским комиссарам по торговле Марошу Шефчовичу и по сельскому хозяйству Кристофу Хансену.
По требованию Венгрии, Словакии и Румынии Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства обсудит защитные меры по торговому соглашению ЕС и Украины,
– говорится в материале.
Дискуссия по вопросу на Совете Европейского Союза запланирована вечером в понедельник, 27 октября. Об этом сообщили Европейской правде в совете ЕС.
Кроме того, министры Евросоюза должны заслушать доклад:
- о состоянии сельского хозяйства в Украине из-за российской агрессии;
- о проблемах экспорта сельхозпродукции.
Обратите внимание! В обсуждении примет участие вице-премьер Украины Тарас Качка.
Мы считаем, что... Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (DCFTA) не учитывает должным образом интересы фермеров и производителей пищевых продуктов Европейского Союза. Поэтому мы считаем важным ввести эффективные защитные меры,
– говорится в письме.
Они считают, что заложенная тарифная квота, которая установлена на уровне ЕС, "сама по себе не может обеспечить достаточную защиту для приграничных государств-членов". Поэтому страны призывают Европейскую комиссию предложить автоматически применяемые региональные защитные механизмы для приграничных государств-членов путем установления индивидуальных объемов-триггеров (квот) для наиболее чувствительных сельскохозяйственных продуктов.
Основой для определения квот "должны быть нормальные, довоенные двусторонние торговые потоки между каждым прифронтовым государством-членом и Украиной". Также в письме акцентируют на проблеме импорта кукурузы
Важно! Европейскую комиссию призывают еще создать специальный фонд для компенсации убытков, которые могут понести сельскохозяйственные производители в прифронтовых государствах-членах в результате чрезмерного импорта из Украины в будущем.
Какие еще страны были недовольны соглашением?
Пять государств Европейского Союза уже ранее выражали свое недовольство торговым соглашением с Украиной. Об этом также писала Европейская правда.
В список вошли – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния. Они заявили, что соглашение может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.
Что закупает сама Украина?
В то же время Украина активно закупает некоторые продукты. Например, импорт именно агропродукции увеличился почти на 10% в первой половине 2025 года, а овощей – на 64%.
Главным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Украину была Польша.