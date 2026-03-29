Перерасчет пенсий, кешбэк на топливо и новая помощь от государства: что изменится с 1 апреля

В апреле произойдут несколько важных изменений, которые повлияют на кошельки и социальную защиту украинцев. Работающие пенсионеры получат автоматический перерасчет пенсий, наиболее уязвимые категории получат единоразовую помощь от государства, а водители смогут вернуть часть расходов на топливо через кэшбек. Нововведения будут и в сфере зарплат педагогов и медицинских гарантий.

Кому пересчитают пенсии с 1 апреля

В апреле перерасчет размеров пенсий ждет получателей, которые продолжают работать. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Смотрите также Зарплаты и выплаты 5 миллионов украинцев под угрозой: что будет летом без денег МВФ

Осуществлять перерасчет будут с 1 апреля. Он будет автоматическим, поэтому обращаться в ПФУ с заявлением не нужно.

Согласно украинскому законодательству, официально работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсий каждые два года, если за них уплатили единый социальный взнос или они сами сделали это.

Отметим, что перерасчет выплат для указанной категории пенсионеров возможен в случае, если после назначения или предыдущего перерасчета выплаты человек продолжал работать и набрал не менее 24 месяцев страхового стажа. Для этого предусмотрены два варианта:

перерасчет только по стажу, который выполняют в случае получения человеком невысокой официальной зарплаты после выхода на пенсию (при этом коэффициент заработка не меняется, поэтому и повышение выплаты незначительное);

перерасчет с учетом зарплаты, который осуществляют, если доход пенсионера после выхода на отдых был выше (система обновляет как стаж, так и показатель заработка, поэтому рост выплаты может быть ощутимым).

Заметьте! Несмотря на то, что перерасчет осуществляют с 1 апреля, обновленные выплаты работающим пенсионерам поступят в июне. Это связано со сроками для подачи работодателями отчетности по уплате единого социального взноса.

Кто получит новую помощь от государства

Помощь в размере 1 500 гривен получат украинские пенсионеры и граждане, которые относятся к уязвимым категориям населения. Она будет одноразовой и поступит в апреле. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, выплату получат почти 13 миллионов человек.

По данным Министерства социальной политики, речь идет о следующих категориях граждан:

получатели пенсии в связи с потерей кормильца;

пенсионеры по возрасту и по инвалидности;

пенсионеры за выслугу лет, которые имеют право на пенсию по возрасту (размер выплаты не должен превышать 25 595 гривен);

ветераны войны, которые защищали Украину с 2014 года, и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС (независимо от размера получаемой пенсии);

одинокие матери;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

дети, в частности с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы.

Выплату 1 500 гривен предусмотрели также для тех, кто получает помощь или компенсацию:

как малообеспеченная семья;

на проживание из числа ВПЛ;

как лица без права на пенсию, которые получили право на помощь после 65 лет;

на детей, которых воспитывают в многодетных семьях;

как лица без права на пенсию из числа лиц с инвалидностью и иждивенцы умершего кормильца, который не получил права на пенсию;

в случае проживания вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Кроме того, выплату получат лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью и получатели базовой социальной помощи.

Справка: как сообщили в Минсоцполитики, для осуществления выплат не привлекали дополнительного финансирования, поскольку средства удалось найти благодаря уточнению численности получателей соцвыплат и верификации данных в рамках бюджетных программ.

Как получить кешбэк на топливо в апреле

В Украине с 20 марта действует программа кешбэка на топливо, которую ввели как инструмент государственной поддержки граждан в период роста цен. Первые средства водителям зачислят до конца апреля.

Как сообщили в правительстве, кешбэк можно будет получить на бензин, дизтопливо и газ, приобретенные на заправках-участницах программы. Сейчас к ней присоединились около 20 сетей.

Кешбэк будут начислять на каждый литр топлива:

дизель – 15%;

бензин – 10%;

автогаз – 5%.

Программа будет действовать до 1 мая 2026 года, а максимальная сумма, которую будут возвращать за покупку топлива, – 1 тысяча гривен в месяц. Компенсация поступит на карту "Национальный кешбэк", поэтому использовать ее можно будет исключительно безналично.

Средства будут начислять только при оплате за топливо на АЗС карточкой, подключенной к программе. Потратить кешбэк можно на оплату коммунальных или почтовых услуг, продукты питания и медикаменты украинского производства, книги и благотворительность.

Обратите внимание! Рост цен на топливо в правительстве объясняют глобальными причинами: войной на Ближнем Востоке и ее последствиями для мировых энергетических рынков. Однако участники организованной Ассоциацией "Топливно-энергетического бизнеса" профессиональной дискуссии пришли к выводу о том, что на подорожание топлива в Украине также влияют структура рынка, уровень конкуренции и налоговая политика государства.

Что изменится в программе "Доступные лекарства"

В программе "Доступные лекарства" увеличится количество препаратов, которые украинцы могут получить бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту от врача. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, приказ об обновленном перечне лекарств вступит в силу 31 марта, поэтому в апреле украинцы смогут воспользоваться новыми возможностями в рамках программы.

По данным Национальной службы здоровья, перечень доступных лекарств увеличили на 37 торговых названий. Речь идет о препаратах, которые используют для лечения:

сердечно-сосудистых болезней;

инфекционных заболеваний;

психических и поведенческих расстройств;

эпилепсии;

болезни Паркинсона;

сахарного диабета;

заболеваний органов дыхания;

офтальмологических заболеваний;

мигрени;

злокачественных новообразований молочной железы.

Также в программу добавили препарат, который назначают во время беременности.

Важно! После обновления программа "Доступные лекарства" содержит 748 позиций, в частности лекарственные средства, комбинированные препараты, тест-полоски для глюкометров, препараты инсулина.

Какие обновленные правила больничных будут действовать с апреля

Правила оформления и выплат больничных изменятся с 1 апреля, поскольку вступают в силу изменения в закон об общеобязательном государственном социальном страховании. Обновления касаются выдачи и продления листков нетрудоспособности, а также усиления контроля за обоснованностью.

По данным Минздрава, проверками медицинских заключений о временной нетрудоспособности будет заниматься Пенсионный фонд, а в случае необходимости он может привлекать для этого уполномоченных врачей. Их планируют отбирать по автоматизированной процедуре через электронную систему здравоохранения.

Если ПФУ обнаружит нарушения и признает медзаключение необоснованным, а средства за больничный выплатили, закон обязывает возместить эту сумму. Требование о возврате денег распространяется на врачей, заведения здравоохранения и врачей-ФЛП.

В то же время учреждения здравоохранения получили право обжаловать решение, которым листок нетрудоспособности признали необоснованным. Ранее это можно было сделать только через суд, однако с апреля доказывание возможно и в досудебном порядке.

Интересно! Больничные в 2026 году в основном оформляют в электронном виде. Однако бумажные также разрешены на время военного положения. Они составляют около 1% всех случаев оформления.

Кому прекратят выплачивать пенсии

Часть пенсионеров Украины может остаться без пенсионных выплат, если до 1 апреля не обратится в ПФУ. Речь идет об украинцах, которые проживают за границей и на временно оккупированных территориях или же выехали из них, сообщили в Фонде.

Чтобы в дальнейшем получать свою пенсию, они должны подтвердить то, что не получают аналогичных выплат от России. Требование распространяется также на пенсионеров, которые в 2025 году уже прошли физическую идентификацию, однако не сообщили о неполучении выплат от России.

Для продолжения получения пенсий, нужно обратиться в ПФУ в один из способов:

дистанционно в личном кабинете на веб-портале;

во время видеосвязи ответить специалисту Фонда на соответствующий вопрос;

лично, подав заявление в сервисном центре.

Обратите внимание! До конца текущего года пенсионеры должны пройти очередную физическую идентификацию.

Что изменится в зарплатах педагогов

Общинам Украины разрешили поднимать зарплату работникам внешкольного образования сверх размеров, которые определены правительством. Соответствующие изменения в законодательство вступят в силу 12 апреля.

Как сообщили в Верховной Раде, целью закона является расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования. Общины получат право увеличивать зарплату работников по собственному усмотрению. В частности устанавливать:

должностные оклады;

доплаты;

надбавки;

денежные вознаграждения.

Также общины не будут ограничивать во внедрении дополнительных видов материального стимулирования для работников внешкольного образования.

Заметим, что все изменения будут финансировать за счет собственных бюджетов общин.

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги

Цены на коммунальные услуги запрещено повышать на период действия военного положения и полгода после его завершения. Учитывая это тарифы на газ, горячую воду и централизованное отопление должны оставаться неизменными.

В апреле цена на газ и дальше будет находиться на уровне 7,96 гривны за кубометр для бытовых потребителей-клиентов Нафтогаза. Также как минимум до конца месяца фиксированным будет базовый тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час.

С начала полномасштабной войны цены на воду не повышали в крупных городах, водоканалы которых обслуживают более 100 тысяч потребителей. Однако в феврале Верховная Рада разрешила местным властям устанавливать тарифы на водоснабжение, поэтому их могут менять во время военного положения.

Стоимость предоставления услуг централизованного отопления и горячей воды определена каждым поставщиком отдельно, отличается в зависимости от города и является зафиксированной для потребителей. В 2026 году отопительный сезон запланировали завершить 31 марта, однако дату могут корректировать в зависимости от погоды.

Напомним: в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на 8,1 миллиарда долларов, Украина должна разработать план перехода к рыночным ценам на коммунальные услуги. Речь идет в частности о постепенной корректировке тарифов на электроэнергию, а также отмене моратория на повышение цен на другие услуги после окончания военного положения.