Почему США сократили поставки

Это первый случай с июля 2024 года, когда Европа не стала основным направлением экспорта американского СПГ за месяц, пишет Reuters.

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Причиной такого неожиданного сокращения поставок стали цены. В прошлом месяце они были выше в Азии, чем в Европе.

По данным мониторинга судов компании LSEG, средние цены на СПГ существенно различались:

на азиатском рынке газ торговался по 17,33 доллара за миллион британских тепловых единиц;

тогда как на европейском – всего по 13,19 доллара.

Дело в том, что из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив азиатские покупатели столкнулись с острым дефицитом газа и начали искать новых поставщиков СПГ.

В то же время европейцы в июне все еще ожидали более выгодных цен, хотя им необходимо пополнять газохранилища перед предстоящим зимним сезоном,

поэтому американские экспортеры решили перенаправить поставки СПГ на восток, чтобы получить дополнительную прибыль.

Аналитики отмечают, что спрос на газ в Европе пока остается сдержанным. Некоторые трейдеры откладывают закупки, ожидая увеличения мирового предложения СПГ после разблокирования Ормуза и падения цен.

Такая ситуация означает, что трейдеры занимают выжидательную позицию и пока покупают очень мало газа. Преобладают опасения переплатить,

– пояснил аналитик Eqolibrium Ганс ван Клееф.

Основные направления экспорта США

В целом США увеличили экспорт своего СПГ в июне до 10,6 миллиона тонн.

Из этого объема в Европу было отправлено 4,41 миллиона тонн, то есть чуть менее 42%. Тогда как в мае экспорт составил 5,13 миллиона тонн (чуть более 50%).

Среди других стран основными импортерами американского СПГ стали:

Египет – 1,06 миллиона тонн, то есть почти 10% от общего экспорта США;

страны Азии – 3,25 миллиона тонн, или около 31% экспорта;

страны Латинской Америки – 0,96 миллиона тонн.

Отдельные партии были проданы в Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканскую Республику и Сенегал.

Таким образом, война в Иране изменила мировой рынок газа. Конкуренция за топливо и цены выросли, но европейцы не готовы платить завышенную цену, даже несмотря на острую потребность.

Напомним, что Европа может войти в следующий отопительный сезон с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет, поскольку уровень наполненности хранилищ до сих пор остается низким.