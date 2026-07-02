Чому США скоротили постачання

Це перший випадок із липня 2024 року, коли Європа не стала головним напрямком експорту американського СПГ за місяць, пише Reuters.

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Причиною такого неочікуваного скорочення постачань стали ціни. Минулого місяця вони були вищими в Азії, ніж у Європі.

За даними відстеження суден компанії LSEG., середні ціни на СПГ суттєво відрізнялися:

на азійському ринку газ торгувався по 17,33 долара за мільйон британських теплових одиниць;

тоді як на європейському – лише по 13,19 долара.

Річ у тім, що через перебої з постачаннями через Ормузьку протоку азійські покупці зіштовхнулися з гострим дефіцитом газу і почали шукати нових постачальників СПГ.

Разом з тим європейці у червні все ще очікували вигідніших цін, хоча їм потрібно поповнювати газові сховища перед наступним зимовим сезоном,

Відтак, американські експортери вирішили перенаправляти постачання СПГ на схід, аби отримати додатковий прибуток.

Аналітики зазначають, що попит на газ у Європі наразі залишається стриманим. Деякі трейдери відкладають закупівлі, очікуючи збільшення світової пропозиції СПГ після розблокування Ормузу і падіння цін.

Така ситуація означає, що трейдери займають вичікувальну позицію і наразі купують дуже мало газу. Переважає побоювання переплатити,

– пояснив аналітик Eqolibrium Ганс ван Клееф.

Основні напрямки експорту США

Загалом США збільшили експорт свого СПГ у червні до 10,6 мільйона тонн.

Із цього обсягу до Європи відправили 4,41 мільйона тонн, тобто трохи менше ніж 42%. Тоді як у травні експорт становив 5,13 мільйона тонн (трохи більш як 50%).

Серед інших країн основними імпортерами американського СПГ стали:

Єгипет – 1,06 мільйона тонн, тобто майже 10% загального експорту США;

країни Азії – 3,25 мільйона тонн, або близько 31% експорту;

країни Латинської Америки – 0,96 мільйона тонн.

Окремі партії продали до Об'єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки та Сенегалу.

Отож, війна в Ірані змінила світовий ринок газу. Конкуренція за паливо та ціни зросли, але європейці не готові платити надвисоку ціну, навіть попри гостру потребу.

Нагадаємо, шо Європа може увійти в наступний опалювальний сезон із найнижчими запасами газу щонайменше за останні 15 років, оскільки рівень наповненості сховищ досі низький.