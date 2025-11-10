Что происходит в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами?

И это еще один признак ослабления напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Нужно успеть раньше Китая: Трамп сделал неожиданное заявление

Администрация Трампа приостановила расследование в отношении китайской судостроительной отрасли. В ответ Пекин объявил, что откладывает собственное расследование и отменяет специальные портовые сборы для американских судов.

Китай также сообщил, что приостановил санкции против американских подразделений крупной южнокорейской судостроительной компании Hanwha Ocean Co.

Ослабление напряженности в морских вопросах согласуется с общим потеплением в отношениях между Вашингтоном и Пекином после саммита лидеров двух стран,

– говорится в материале.

Судоходство не относится к самым резонансным темам. Однако большая часть мировой торговли осуществляется морем. И эта отрасль является краеугольным камнем мировой коммерции.

В то же время аналитики предостерегают, что риски все еще остаются. Джайенду Кришна, директор компании Drewry Maritime Services, консультирующей судоходные компании по вопросам бизнес-стратегии, отмечает, что пока действует приостановление, потенциальная угроза дестабилизировать мировое судоходство остается.

США, по словам представителя USTR (Офис торгового представителя США), будут продолжать переговоры с Китаем по вопросам, затронутых в расследовании,

– пишут в Bloomberg.

Введение портовых сборов ранее:

вызвало шок в мировом судоходстве; повысило фрахтовые ставки; усложнило транспортировку некоторых товаров.

Важно! Китайское расследование было частью ответных мер, объявленных в середине октября, и должно было оценить влияние американского расследования на китайский морской сектор.

В Reuters пишут, что этот шаг предоставляет 12 – месячное послабление. Оно оценивается примерно в 3,2 миллиарда долларов в год для крупных судов китайского производства, заходящих в порты США.

В тексте напомнили, что еще в начале года администрация Трампа объявила о намерении ввести сборы с судов, связанных с Китаем. Белый Дом стремился так ослабить влияние страны на мировую морскую индустрию и поддержать американское судостроение.

Так называемые санкции по разделу 301 были следствием американского расследования,

– уточнили в Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг в эфире Fox Business Network, что действия по разделу 301 приостановлены. В то же время Министерство коммерции КНР в своем заявлении сообщило, что приостановление касается санкций по разделу 301, которые "связаны с китайскими секторами морских перевозок, логистики и судостроения".

Также в ведомстве добавили, что Китай приостанавливает свои контрмеры и сборы для судов, связанных с США.

Обратите внимание! По сообщениям, эти сборы стоили судоходным операторам, в частности государственной компании COSCO (Китай) и американской Matson, миллионы долларов и нарушали графики судов, что повышало расходы на перевозки.

Что еще известно о ситуации?