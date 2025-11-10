Що відбувається у відносинах між Китаєм та Сполученими Штатами?

І це ще одна ознака послаблення напруженості між двома найбільшими економіками світу, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація Трампа призупинила розслідування щодо китайської суднобудівної галузі. У відповідь Пекін оголосив, що відкладає власне розслідування та скасовує спеціальні портові збори для американських суден.

Китай також повідомив, що призупинив санкції проти американських підрозділів великої південнокорейської суднобудівної компанії Hanwha Ocean Co.

Послаблення напруженості у морських питаннях узгоджується із загальним потеплінням у відносинах між Вашингтоном і Пекіном після саміту лідерів двох країн,

– йдеться у матеріалі.

Судноплавство не належить до найрезонансніших тем. Однак більша частина світової торгівлі здійснюється морем. І ця галузь є наріжним каменем світової комерції.

Водночас аналітики застерігають, що ризики все ще залишаються. Джайенду Крішна, директор компанії Drewry Maritime Services, що консультує судноплавні компанії з питань бізнес-стратегії, зазначає, що поки діє призупинення, потенційна загроза дестабілізувати світове судноплавство залишається.

США, за словами представника USTR (Офіс торгового представника США), продовжуватимуть переговори з Китаєм щодо питань, порушених у розслідуванні,

– пишуть у Bloomberg.

Запровадження портових зборів раніше:

спричинило шок у світовому судноплавстві; підвищило фрахтові ставки; ускладнило транспортування деяких товарів.

Важливо! Китайське розслідування було частиною заходів у відповідь, оголошених у середині жовтня, і мало оцінити вплив американського розслідування на китайський морський сектор.

У Reuters пишуть, що цей крок надає 12 – місячне послаблення. Воно оцінюється приблизно у 3,2 мільярда доларів на рік для великих суден китайського виробництва, що заходять до портів США.

У тексті нагадали, що ще на початку року адміністрація Трампа оголосила про намір запровадити збори з суден, пов’язаних із Китаєм. Білий Дім прагнув так послабити вплив країни на світову морську індустрію та підтримати американське суднобудування.

Так звані санкції за розділом 301 були наслідком американського розслідування,

– уточнили у Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у четвер в ефірі Fox Business Network, що дії за розділом 301 призупинено. Водночас Міністерство комерції КНР у своїй заяві повідомило, що призупинення стосується санкцій за розділом 301, які "пов’язані з китайськими секторами морських перевезень, логістики та суднобудування".

Також у відомстві додали, що Китай призупиняє свої контрзаходи та збори для суден, пов’язаних із США.

Зверніть увагу! За повідомленнями, ці збори коштували судноплавним операторам, зокрема державній компанії COSCO (Китай) та американській Matson, мільйони доларів і порушували графіки суден, що підвищувало витрати на перевезення.

Що ще відомо про ситуацію?