Как война повлияла на выбор китайцев

В частности, в апреле доля новых регистраций электромобилей в Китае выросла почти до 42% против примерно 38% в марте, пишет Bloomberg со ссылкой на Китайский центр автомобильных технологий и исследований. В то же время спрос на бензиновые автомобили ослаб, что привело к снижению цен как на новые, так и на подержанные машины с двигателями внутреннего сгорания.

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Война на Ближнем Востоке ускорила структурные изменения в энергопотреблении Китая. Из-за этого часть спроса на топливо, утраченная во время конфликта, может уже не вернуться.

По мнению аналитиков, крупнейший в мире импортер сырой нефти в этом году может недополучить 200 – 600 тысяч баррелей в сутки потребления для транспортных нужд. По другим прогнозам, долгосрочное сокращение составит около 300 тысяч баррелей в день.

Для тех, кто во время войны перешел на электромобили, может не быть особых причин возвращаться к традиционным автомобилям, если только цены на топливо не станут существенно ниже,

– отметил Линь Е, вице-президент по нефтяным рынкам Rystad Energy.

На подобные тенденции обратили внимание и в Международном энергетическом агентстве, предположив, что средний спрос на нефть в Китае в этом году сократится на 360 тысяч баррелей в сутки. Если прогноз оправдается, это станет первым существенным годовым падением со времён нефтяных кризисов 1970-х и начала 1980-х годов.

В организации также отметили существенный рост использования электромобилей и ускорение темпов их зарядки в китайских городах. Однако, вероятно, война лишь усилила и без того происходящий переход от бензина и дизеля.

Что еще изменится для Китая

К слову, на фоне перебоев в Ормузском проливе китайские производители нарастили выпуск алюминия до рекордных объемов. Однако завершение боевых действий на Ближнем Востоке может изменить ситуацию: экспорт Китая рискует сократиться, тогда как внутренний спрос остается вялым.

Напомним, китайская экономика сейчас переживает непростой период, в частности из-за затянувшегося кризиса в секторе недвижимости. Именно поэтому для многих предприятий, в том числе металлургических, экспорт остается одним из ключевых источников роста.