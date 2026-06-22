Як війна вплинула на вибір китайців
Зокрема, у квітні частка нових реєстрацій електромобілів у Китаї зросла майже до 42% проти близько 38% у березні, пише Bloomberg із посиланням на Китайський центр автомобільних технологій і досліджень. Водночас попит на бензинові автомобілі послабився, що спричинило зниження цін як на нові, так і на вживані машини з двигунами внутрішнього згоряння.
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Війна на Близькому Сході прискорила структурні зміни в енергоспоживанні Китаю. Через це частина попиту на пальне, втрачена під час конфлікту, може вже не повернутися.
На думку аналітиків, найбільший у світі імпортер сирої нафти цього року може недорахуватися 200 – 600 тисяч барелів на добу споживання для транспортних потреб. За іншими прогнозами, довгострокове скорочення становитиме близько 300 тисяч барелів щодня.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Для тих, хто під час війни перейшов на електромобілі, може не бути особливих причин повертатися до традиційних авто, якщо тільки ціни на пальне не стануть суттєво нижчими,
– зазначив Лін Є, віцепрезидент із нафтових ринків Rystad Energy.
На подібні тенденції звернули увагу і в Міжнародному енергетичному агентстві, припустивши, що середній попит на нафту в Китаї цього року скоротиться на 360 тисяч барелів на добу. Якщо прогноз справдиться, це стане першим суттєвим річним падінням із часів нафтових криз 1970-х і початку 1980-х років.
В організації також відзначили суттєве зростання використання електромобілів і прискорення темпів їх заряджання в китайських містах. Однак, ймовірно, війна лише посилила вже наявний перехід від бензину та дизелю.
Що ще зміниться для Китаю
До слова, на тлі перебоїв у Ормузькій протоці китайські виробники наростили випуск алюмінію до рекордних обсягів. Однак завершення бойових дій на Близькому Сході може змінити ситуацію: експорт Китаю ризикує скоротитися, тоді як внутрішній попит залишається млявим.
Нагадаємо, китайська економіка нині переживає непростий період, зокрема через тривалу кризу в секторі нерухомості. Саме тому для багатьох підприємств, зокрема металургійних, експорт залишається одним із ключових джерел зростання.