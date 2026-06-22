Як війна вплинула на вибір китайців

Зокрема, у квітні частка нових реєстрацій електромобілів у Китаї зросла майже до 42% проти близько 38% у березні, пише Bloomberg із посиланням на Китайський центр автомобільних технологій і досліджень. Водночас попит на бензинові автомобілі послабився, що спричинило зниження цін як на нові, так і на вживані машини з двигунами внутрішнього згоряння.

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Війна на Близькому Сході прискорила структурні зміни в енергоспоживанні Китаю. Через це частина попиту на пальне, втрачена під час конфлікту, може вже не повернутися.

На думку аналітиків, найбільший у світі імпортер сирої нафти цього року може недорахуватися 200 – 600 тисяч барелів на добу споживання для транспортних потреб. За іншими прогнозами, довгострокове скорочення становитиме близько 300 тисяч барелів щодня.

Для тих, хто під час війни перейшов на електромобілі, може не бути особливих причин повертатися до традиційних авто, якщо тільки ціни на пальне не стануть суттєво нижчими,

– зазначив Лін Є, віцепрезидент із нафтових ринків Rystad Energy.

На подібні тенденції звернули увагу і в Міжнародному енергетичному агентстві, припустивши, що середній попит на нафту в Китаї цього року скоротиться на 360 тисяч барелів на добу. Якщо прогноз справдиться, це стане першим суттєвим річним падінням із часів нафтових криз 1970-х і початку 1980-х років.

В організації також відзначили суттєве зростання використання електромобілів і прискорення темпів їх заряджання в китайських містах. Однак, ймовірно, війна лише посилила вже наявний перехід від бензину та дизелю.

Що ще зміниться для Китаю

До слова, на тлі перебоїв у Ормузькій протоці китайські виробники наростили випуск алюмінію до рекордних обсягів. Однак завершення бойових дій на Близькому Сході може змінити ситуацію: експорт Китаю ризикує скоротитися, тоді як внутрішній попит залишається млявим.

Нагадаємо, китайська економіка нині переживає непростий період, зокрема через тривалу кризу в секторі нерухомості. Саме тому для багатьох підприємств, зокрема металургійних, експорт залишається одним із ключових джерел зростання.