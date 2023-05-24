Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,10 гривны (без изменений против 23 мая), а купить за 37,60 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,20 гривны (без изменений), а продают в среднем по 40,85 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,25 гривны (+6 копеек), а продают – за 37,50 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,50 гривны (+7 копеек), а продажа – 40,78 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,40 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,48 гривны (+1 копейка).

(+2 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 40,65 гривны (-5 копеек), а продают за 40,80 гривны (-5 копеек).

Курс будет стабильным в июне или нет

Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capita Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что ситуация на валютном рынке в июне не будет отличаться от майской. То есть она будет стабильна из-за отсутствия тех факторов, которые могли бы изменить текущую ситуацию.

Сейчас все стабильно. Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-либо изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет,

– добавляет собеседник.

На такую стабильность курса по мнению руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращея влияет ряд факторов. Главными являются:

функционирование зернового коридора;

продолжение действия валютных ограничений НБУ.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.