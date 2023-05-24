Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,10 гривні (без змін проти 23 травня), а купити за 37,60 гривні (без змін).

Читайте також Гривня росте з прискореною динамікою: яким буде курс долара цього тижня

Готівкове євро банки купують за 40,20 гривні (без змін), а продають в середньому за 40,85 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,25 гривні (+6 копійок), а продають – за 37,50 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,50 гривні (+7 копійок), а продаж – 40,78 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,40 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,48 гривні (+1 копійка).

(+2 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 40,65 гривні (-5 копійок), а продають за 40,80 гривні (-5 копійок).

Курс залишатиметься стабільним у червні чи ні

Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capita Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що ситуація на валютному ринку у червні не відрізнятиметься від травневої. Тобто вона буде стабільною через відсутність тих факторів, які могли б змінити поточну ситуацію.

Зараз все стабільно. Однак якщо з'являться фактори, що збільшать попит чи пропозицію, зможемо побачити якісь зміни. Втім, потенційних передумов для цього зараз нема,

– додає співрозмовник.

На таку стабільність курсу на думку керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія впливає низка факторів. Головними є:

функціонування зернового коридору;

продовження дії валютних обмежень НБУ.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.