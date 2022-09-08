Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир, экономист Сергей Фурса. Ранее сообщалось, что доллар уже пересек отметку в 41 гривну .

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Дефицит доллара

Фурса объяснил, что такое "психологическая отметка". Это когда, например, раньше доллар стоил 39,9 грн, а теперь 40,1 грн.

Это повод всем бегать и кричать: "Спасайте!",

– пошутил экономист.

Инвестиционный банкир отметил, что удорожание доллара не имело фундаментальной причины. Это была техническая проблема с наличием доллара в обменниках. Там было мало долларов.

"В определенный момент это привело к дефициту. Дефицит, как всегда, привел к росту цены", – отметил Фурса.

Он добавил, что Национальный банк Украины уже предоставил банкам 100 миллионов долларов наличных денег, чтобы те имели, что продавать. Это означает, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Гривна не ослабла

Экономист подчеркнул, что гривна сейчас не ослабла. Именно сейчас предпосылок для этого нет.

Разумеется, пока идет война будет давление на национальную валюту, но сейчас как раз положительная ситуация,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

По словам Фурсы, за август выросли резервы Национального банка, мы получили финансовую помощь на 6 миллиардов долларов.

"При том, что потребность – 4 миллиарда долларов. Поэтому именно сейчас нет никаких причин для обвала гривны", – подытожил он.

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