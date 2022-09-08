Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір, економіст Сергій Фурса. Раніше повідомлялось, що долар уже перетнув позначку в 41 гривню.

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Дефіцит долара

Фурса пояснив, що таке "психологічна позначка". Це коли, наприклад, раніше долар коштував 39,9 гривні, а тепер 40,1 гривні.

Це привід усім бігати й кричати: "Рятуйте!",

– пожартував економіст.

Інвестиційний банкір зазначив, що подорожчання долара не мало фундаментальної причини. Це була технічна проблема з наявністю долара в обмінниках. Там було мало доларів.

"У певний момент це призвело до дефіциту. Дефіцит, як завжди, призвів до зростання ціни", – зауважив Фурса.

Він додав, що Національний банк України вже надав банкам 100 мільйонів доларів готівки, аби ті мали, що продавати. Це означає, що найближчим часом ситуацію буде виправлено.

Гривня не ослабла

Економіст наголосив, що гривня нині не ослабла. Саме зараз передумов для цього немає.

Зрозуміло, поки йде війна буде тиск на національну валюту, але зараз якраз позитивна ситуація,

– підкреслив інвестиційний банкір.

За словами Фурси, за серпень зросли резерви Національного банку, ми отримали фінансової допомоги на 6 мільярдів доларів.

"При тому, що потреба – 4 мільярди доларів. Тому саме зараз немає ніяких причин для обвалу гривні", – підсумував він.

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