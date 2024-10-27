Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман, заметив, что закладка курса зависит от той части поступлений в бюджет, которые есть в иностранной валюте. Кроме того, ситуация на валютном рынке будет контролируемая учитывая золотовалютные резервы, которые в следующем году будут на высоком уровне.

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Будет ли доллар по 45 гривен

Экономист объяснил, что курс валюты на рынке и курс, который заложен в бюджет – это разные вещи. Стоит понимать, что курс в бюджете – это технически-расчетный курс. Часть поступлений в бюджет есть в иностранной валюте, а сам бюджет в гривнах, поэтому нужно просто технически все пересчитать.

Для Нацбанка нет такого обязательства, как достигать того уровня курса, который есть в бюджете,

– подчеркнул Фурман.

Нацбанк с 3 октября 2023 года проводит политику гибкого курса образования на рынке. Нацбанк сообщил, что стабильность национальной валюты является приоритетом. Экономист заметил, что политика гибкого курса образования дает гораздо больше плюсов, чем политика фиксированного курса.

Интересно! В то же время экономист Олег Пендзин рассказал, что до конца 2024 года курс доллара может достичь 42,5 гривны за доллар, а в 2025 году в дальнейшем расти вверх до 47,5 гривен за доллар.

Украина критически зависима от внешнего финансирования. Эти средства попадают в государственный бюджет в иностранной валюте, а Украине нужны гривны. После этого правительство продает Нацбанку доллары или евро и таким образом увеличиваются золотовалютные резервы нашей страны.

По макропрогнозу за июль этого года, до конца года золотовалютные резервы будут больше, чем 40 миллиардов. В 2025 году они также будут на достаточно высоком уровне. Золотовалютные резервы – это финансовая подушка гривны. Поэтому ситуация на валютном рынке будет контролируемой,

– добавил Фурман.