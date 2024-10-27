Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що закладення курсу залежить від тієї частини надходжень в бюджет, які є в іноземній валюті. Крім того, ситуація на валютному ринку буде контрольована з огляду на золотовалютні резерви, які наступного року будуть на високому рівні.

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Чи буде долар по 45 гривень

Економіст пояснив, що курс валюти на ринку та курс, який закладено в бюджет – це різні речі. Варто розуміти, що курс в бюджеті – це технічно-розрахунковий курс. Частина надходжень в бюджет є в іноземній валюті, а сам бюджет у гривнях, тому потрібно просто технічно все перерахувати.

Для Нацбанку немає такого зобов'язання, як досягати того рівня курсу, який є в бюджеті,

– наголосив Фурман.

Нацбанк з 3 жовтня 2023 року проводить політику гнучкого курсу утворення на ринку. Нацбанк повідомив, що стабільність національної валюти є пріоритетом. Економіст зауважив, що політика гнучкого курсу утворення дає набагато більше плюсів, ніж політика фіксованого курсу.

Цікаво! Водночас економіст Олег Пендзин розповів, що до кінця 2024 року курс долара може сягнути 42,5 гривні за долар, а у 2025 році надалі рости вгору до 47,5 гривень за долар.

Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. Ці кошти потрапляють до державного бюджету в іноземній валюті, а Україні потрібні гривні. Після цього уряд продає Нацбанку долари чи євро і в такий спосіб збільшуються золотовалютні резерви нашої країни.

За макропрогнозом за липень цього року, до кінця року золотовалютні резерви будуть більше, ніж 40 мільярдів. У 2025 році вони також будуть на достатньо високому рівні. Золотовалютні резерви – це фінансова подушка гривні. Тому ситуація на валютному ринку буде контрольованою,

– додав Фурман.