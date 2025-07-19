Что влияет на курс евро в Украине?

Речь идет о геополитических рисках, изменения в торговой политике США, цены на энергоносители, события на Ближнем Востоке и т.д., рассказал Сергей Мамедов вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка для 24 Канала.

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Согласно его словам, именно поэтому пара евро-доллар часто выступает индикатором глобального напряжения.

В частности, по мнению эксперта, если геополитические риски усилятся, то евро может укрепиться – до отметки 1,20 за доллар. А если же спадет напряжение в отношениях между ЕС и США, то вероятно обратное – возвращение к уровню 1,05 – 1,10 доллара.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает: если Трамп установит пошлину на уровне 30%, против Европы, то евро будет стремительно корректироваться вниз. Если же пошлины будут на уровне 5%-10%, то, вероятно, состоится стабилизация евро на текущих уровнях или в рамках 1,10 – 1,125 доллара за евро.

Обратите внимание! Эксперты называют верхнюю границу для евро относительно доллара на уровне 1,20.