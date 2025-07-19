Що впливає на курс євро в Україні?

Йдеться про геополітичні ризики, зміни у торговельній політиці США, ціни на енергоносії, події на Близькому Сході тощо, розказав Сергій Мамедов віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку для 24 Каналу.

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Згідно з його слів, саме тому пара євро-долар часто виступає індикатором глобальної напруги.

Зокрема на думку експерта, якщо геополітичні ризики посиляться, то євро може укріпитися – до позначки 1,20 за долар. А якщо ж спаде напруга у відносинах між ЄС та США, то ймовірне зворотне – повернення до рівня 1,05 – 1,10 долара.

Фінансовий аналітик та член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає: якщо Трамп встановить мито на рівні 30%, проти Європи, то євро стрімко коригуватиметься вниз. Якщо ж мита будуть на рівні 5%-10%, то, ймовірно, відбудеться стабілізація євро на поточних рівнях або у рамках 1,10 – 1,125 долара за євро.

Зверніть увагу! Експерти називають верхню межу для євро щодо долара на рівні 1,20.