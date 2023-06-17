Кто получает наибольшую пенсию

Самые большие пенсии в Украине получают прежние судьи и прокуроры. Судьи вполне законно могут даже выбирать или получать выплаты на общих основаниях, или пожизненное содержание, которое они могут получать еще до пенсии.

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К тому же выплаты постоянно растут:

  • За более чем 20 лет стажа в должности размер выплат для судей повышается на 2% за полный год работы.
  • За 30 лет стажа – предоставляется право на денежное содержание в сумме 70% от судейского вознаграждения.

В среднем судьи получают 96 190 тысяч гривен. В 2023 году на пожизненном содержании насчитывалось 3 594 находящихся в отставке судьи.

Средний размер пенсии бывшего прокурора в 2023 году. 21 570 тысяч гривен. Также у них есть льгота по объему выплат на уровне 60% от заработной платы за последние пять лет.

Какой размер минимальной пенсии в Украине

  • Минимальный размер пенсий для людей в Украине составляет 2 093 гривен, а максимальная – 20 930 гривен.
  • Однако это не совсем минимальная пенсия – это социальная помощь для лиц, которые до 65 лет не наработали нужный стаж и теперь не имеют права на пенсионные выплаты.
  • Размер этих выплат не фиксирован и зависит от прожиточного минимума, имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.