Кто получает наибольшую пенсию

Самые большие пенсии в Украине получают прежние судьи и прокуроры. Судьи вполне законно могут даже выбирать или получать выплаты на общих основаниях, или пожизненное содержание, которое они могут получать еще до пенсии.

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К тому же выплаты постоянно растут:

За более чем 20 лет стажа в должности размер выплат для судей повышается на 2% за полный год работы.

За 30 лет стажа – предоставляется право на денежное содержание в сумме 70% от судейского вознаграждения.

В среднем судьи получают 96 190 тысяч гривен. В 2023 году на пожизненном содержании насчитывалось 3 594 находящихся в отставке судьи.

Напомним! Прокуроры могут выходить на пенсию независимо от их возраста при условии, что они имеют не менее 25 лет выслугу, 15 из которых работали прокурорами.

Средний размер пенсии бывшего прокурора в 2023 году. 21 570 тысяч гривен. Также у них есть льгота по объему выплат на уровне 60% от заработной платы за последние пять лет.

Какой размер минимальной пенсии в Украине