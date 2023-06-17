Хто отримує найбільшу пенсію

Найбільші пенсії в Україні отримують колишні судді та прокурори. Судді цілком законно можуть навіть обирати чи отримувати виплати на загальних підставах, чи довічне утримування, яке вони можуть почати отримувати ще до пенсії.

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До того ж виплати постійно ростуть:

За понад 20 років стажу на посаді розмір виплат для суддів підвищується на 2% за повний рік роботи.

За 30 років стажу – надається право на грошове утримання у сумі 70% від суддівської винагороди.

У середньому судді отримують 96 190 тисячі гривень. У 2023 році на довічному утриманні налічувалося 3 594 судді, які перебувають у відставці.

Нагадаємо! Прокурори можуть виходити на пенсію незалежно від їхнього віку за умови, що вони мають щонайменше 25 років вислугу, 15 з яких працювали прокурорами.

Середній розмір пенсії колишнього прокурора у 2023 році становить 21 570 тисяч гривень. Також вони мають пільгу щодо обсягу виплат на рівні 60% від заробітної плати за останні пʼять років.

Який розмір мінімальної пенсії в Україні