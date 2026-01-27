Почему МВФ может начать распродажу активов?

О том, почему стоит обратить внимание на сценарии о продаже активов, рассказывает Euractiv.

Международный валютный фонд ищет решения, связанные с кризисом доверия к долларовым активам. Как отметила в комментарии Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, речь идет о любых сценариях, даже если ранее они были немыслимым.

В Фонде мы развиваем способность гипотетически моделировать сценарии немыслимых событий, а потом решать, какие меры следует принимать,

– объяснила Георгиева.

Какое решение предлагает МВФ?

Георгиева отметила, что продолжается тенденция снижения доли доллара в мировых валютных резервах. Если в 2001 году показатель составлял 72%, то сейчас, в 2026 году, это даже меньше чем 57%.

Также с возвращением Трампа в Белый дом в январе 2025 года, доллар подешевел более чем на 9%, что вызвало волну опасений среди инвесторов. Теперь доллар под сомнением, как безопасный актив, а вот золото – на рекордном уровне доверия, в том числе и стоимости. Цена на слитки достигла уровня в 5 100 долларов.

Европейскому Союзу следует активнее выпускать совместные долговые обязательства, чтобы предложить инвесторам безопасный актив, альтернативный золоту и казначейским облигациям США,

– говорит Кристалина Георгиева.

Она считает, что именно так можно поддержать экономический рост и сократить инвестиционный дефицит.

Что будет с долларом в конце января?

Об изменениях на валютном рынке на фоне мировой и украинской ситуации рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии для Новини.LIVE.

Официальный курс гривны к доллару поднялся с показателя 42,17 гривны за доллар до рекордной отметки 43,41 гривны за доллар. Плотников говорит, что это ожидаемая тенденция, потому что дефицит государственного бюджета требует зачисления западной финансовой помощи по более выгодному курсу, чем в декабре.

Мы прогнозировали, что курс будет на уровне 45 гривен за доллар на конец 2026 года. И в госбюджете прописали 45 гривен с копейками. Плюс международные институции требуют от Украины девальвировать гривну. То есть, этот процесс пошел,

– добавляет экономист.

Плотников говорит, что надеяться на курс 2025 года – бесполезно. Однако официальный курс гривны к доллару будет держаться на уровне 43 гривен за доллар до конца января. Сейчас же продолжается умеренное падение показателей до этого уровня.

Что известно о валютном рынке в Украине?

Нацбанк имеет рекордные золотовалютные резервы, поэтому прогнозируется, что ситуация будет контролируемой и девальвация гривны в течение года – умеренной. Однако с начала 2026 года курс доллара стремительно рос, что обусловливает спрос на валюту и девальвацию гривны.

Ранее сообщалось, что в конце января ситуация с долларом в Украине действительно может "уменьшить напряжение". Однако из-за войны, последствия российских атак в энергетике – показатели могут колебаться.