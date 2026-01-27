Чому МВФ може почати розпродаж активів?

Про те, чому варто звернути увагу на сценарії про продаж активів, розповідає Euractiv.

Міжнародний валютний фонд шукає рішення, пов'язані із кризою довіри до доларових активів. Як зазначила в коментарі Крісталіна Георгієва, директорка-розпорядниця МВФ, йдеться про будь-які сценарії, навіть якщо раніше вони були немислимим.

У Фонді ми розвиваємо здатність гіпотетично моделювати сценарії немислимих подій, а потім вирішувати, яких заходів слід вживати,

– пояснила Георгієва.

Яке рішення пропонує МВФ?

Георгієва зазначила, що триває тенденція зниження частки долара у світових валютних резервах. Якщо у 2001 році показник становив 72%, то зараз, у 2026 році, це навіть менше ніж 57%.

Також із повернення Трампа в Білий дім у січні 2025 року, долар подешевшав більше ніж на 9%, що спричинило хвилю побоювань серед інвесторів. Тепер долар під сумнівом, як безпечний актив, а от золото – на рекордному рівні довіри, зокрема й вартості. Ціна на злитки сягнула рівня в 5 100 доларів.

Європейському Союзу слід активніше випускати спільні боргові зобов'язання, щоб запропонувати інвесторам безпечний актив, альтернативний золоту і казначейським облігаціям США,

– каже Крісталіна Георгієва.

Вона вважає, що саме так можна підтримати економічне зростання та скоротити інвестиційний дефіцит.

Що буде з доларом наприкінці січня?

Про зміни на валютному ринку на тлі світової та української ситуації розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі для Новини.LIVE.

Офіційний курс гривні до долара піднявся з показника 42,17 гривні за долар до рекордної позначки 43,41 гривні за долар. Плотніков каже, що це очікувана тенденція, бо дефіцит державного бюджету вимагає зарахування західної фінансової допомоги по більш вигідному курсу, ніж у грудні.

Ми прогнозували, що курс буде на рівні 45 гривень за долар на кінець 2026 року. І в держбюджеті прописали 45 гривень з копійками. Плюс міжнародні інституції вимагають від України девальвувати гривню. Тобто, цей процес пішов,

– додає економіст.

Плотніков каже, що сподіватися на курс 2025 року – марно. Проте офіційний курс гривні до долара триматиметься на рівні 43 гривень за долар до кінця січня. Нині ж триває помірне спадання показників до цього рівня.

Що відомо про валютний ринок в Україні?

Нацбанк має рекордні золотовалютні резерви, тож прогнозується, що ситуація буде контрольованою і девальвація гривні протягом року – помірною. Проте від початку 2026 року курс долара стрімко зростав, що обумовлює попит на валюту та девальвацію гривні.

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня ситуація з доларом в Україні дійсно може "зменшити напругу". Проте через війну, наслідки російських атак в енергетиці – показники можуть коливатись.