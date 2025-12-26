Когда поступят выплаты Нацкешбека?
Выплаты Национального кэшбека состоятся уже на грядущих выходных, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
Смотрите также Список магазинов пополнился: где можно потратить "тысячу Зеленского" на продукты
Деньги поступят одним платежом за два месяца,
– отмечали в Дії.
За эти два месяца украинцы, которые пользуются возможностями Нацкешбека, купили товаров от национальных производителей на общую сумму более 10 миллиардов гривен.
Благодаря программе вернуть кэшбек за покупки смогут 4 миллиона граждан.
Заметьте! К Национальному кэшбеку сейчас уже присоединились более 33 тысяч точек. В них за товары украинских производителей начисляют кэшбек. В целом программа распространяется почти на 386 тысяч товаров.
Как украинцы могут использовать кэшбек?
Следует заметить, что кэшбек по программе начисляется не на все украинские товары. Это зависит от производителя – присоединился ли он к программе и добавил ли свой товар в специальный перечень, отмечается на сайте Нацкешбека.
Кэшбек не начисляется на подакцизные товары, в частности алкогольные напитки (кроме виноградных и плодово-ягодных вин, медовых напитков), табачные изделия и топливо, – отмечается в программе.
Проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, покупатель может самостоятельно с помощью приложения Дія. Для этого нужно просто отсканировать в нем штрихкод продукта.
При этом максимальная сумма кэшбэка в месяц не может превышать 3 000 гривен.
Потратить же средства, которые вернулись на карту по программе, украинцы могут на оплату:
- коммунальных услуг;
- лекарств и медицинских изделий;
- почтовых услуг;
- книг;
- и на донаты для ВСУ.
Стоит знать! Отслеживать баланс кэшбека, который начислили за покупки, можно в Дии. Для этого необходимо найти в меню раздел "Сервисы" и выбрать среди них Национальный кэшбек. Как правило, счетчик кэшбэка обновляется на следующий день после покупки.
Как изменились условия Нацкешбека?
С 22 ноября в Украине обновили список товаров и услуг, на которые разрешено тратить средства, полученные в рамках программы "Национальный кэшбек".
Изменения ввели из-за запуска "Зимней поддержки". В частности, речь идет о выплате 1 000 гривен для всех граждан, которая также зачисляется на карточку Национального кэшбека.
Чтобы обе программы работали без сбоев, перечень разрешенных расходов решили сделать общим. Это позволяет направлять государственную помощь прежде всего на самые необходимые потребности.
Новые правила использования средств будут действовать до 30 июня 2026 года.