Когда поступят выплаты Нацкешбека?

Выплаты Национального кэшбека состоятся уже на грядущих выходных, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Деньги поступят одним платежом за два месяца,

– отмечали в Дії.

За эти два месяца украинцы, которые пользуются возможностями Нацкешбека, купили товаров от национальных производителей на общую сумму более 10 миллиардов гривен.

Благодаря программе вернуть кэшбек за покупки смогут 4 миллиона граждан.

Заметьте! К Национальному кэшбеку сейчас уже присоединились более 33 тысяч точек. В них за товары украинских производителей начисляют кэшбек. В целом программа распространяется почти на 386 тысяч товаров.

Как украинцы могут использовать кэшбек?

Следует заметить, что кэшбек по программе начисляется не на все украинские товары. Это зависит от производителя – присоединился ли он к программе и добавил ли свой товар в специальный перечень, отмечается на сайте Нацкешбека.

Кэшбек не начисляется на подакцизные товары, в частности алкогольные напитки (кроме виноградных и плодово-ягодных вин, медовых напитков), табачные изделия и топливо, – отмечается в программе.

Проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, покупатель может самостоятельно с помощью приложения Дія. Для этого нужно просто отсканировать в нем штрихкод продукта.

При этом максимальная сумма кэшбэка в месяц не может превышать 3 000 гривен.

Потратить же средства, которые вернулись на карту по программе, украинцы могут на оплату:

коммунальных услуг;

лекарств и медицинских изделий;

почтовых услуг;

книг;

и на донаты для ВСУ.

Стоит знать! Отслеживать баланс кэшбека, который начислили за покупки, можно в Дии. Для этого необходимо найти в меню раздел "Сервисы" и выбрать среди них Национальный кэшбек. Как правило, счетчик кэшбэка обновляется на следующий день после покупки.

Как изменились условия Нацкешбека?