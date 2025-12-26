Коли надійдуть виплати Нацкешбеку?

Виплати Національного кешбеку відбудуться вже на прийдешніх вихідних, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Список магазинів поповнився: де можна витратити "тисячу Зеленського" на продукти

Гроші надійдуть одним платежем за два місяці,

– зазначали у Дії.

За ці два місяці українці, які користуються можливостями Нацкешбеку, купили товарів від національних виробників на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.

Завдяки програмі повернути кешбек за покупки зможуть 4 мільйони громадян.

Зауважте! До Національного кешбеку наразі вже долучилися понад 33 тисячі точок. У них за товари українських виробників нараховують кешбек. Загалом програма поширюється майже на 386 тисяч товарів.

Як українці можуть використати кешбек?

Слід зауважити, що кешбек за програмою нараховується не на всі українські товари. Це залежить від виробника – чи приєднався він до програми та чи додав свій товар до спеціального переліку, зазначається на сайті Нацкешбеку.

Кешбек не нараховується на підакцизні товари, зокрема алкогольні напої (окрім виноградних та плодово-ягідних вин, медових напоїв), тютюнові вироби та пальне, – зазначається в програмі.

Перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, покупець може самостійно за допомогою застосунку Дія. Для цього потрібно просто зісканувати у ньому штрихкод продукту.

При цьому максимальна сума кешбеку у місяць не може перевищувати 3 000 гривень.

Витратити ж кошти, які повернулися на картку за програмою, українці можуть на оплату:

комунальних послуг;

ліків та медичних виробів;

поштових послуг;

книг;

та на донати для ЗСУ.

Варто знати! Відстежувати баланс кешбеку, який нарахували за покупки, можна у Дії. Для цього необхідно знайти у меню розділ "Сервіси" і обрати серед них Національний кешбек. Як правило, лічильник кешбеку оновлюється наступного дня після покупки.

Як змінилися умови Нацкешбеку?