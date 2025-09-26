Что предложили в "Нафтогазе"?

Они должны быть сосредоточены на добыче и энергоэффективности, о чем сообщил генеральный директор компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что планирует реализовать три из этих проектов за счет финансирования фонда до конца 2026 года.

Мы хотим быть среди первых проектов в очереди,

– сказал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий в интервью.

Напомним! В апреле Вашингтон и Киев подписали соглашение о распределении доходов от будущей продажи минеральных и энергетических ресурсов Украины. Обе стороны инвестируют по 75 миллионов долларов для создания Фонда инвестиций в восстановление, который должен дать старт проектам, заявила на прошлой неделе Корпорация зарубежных частных инвестиций США (DFC).

В частности компании Royal Dutch Shell Plc и Chevron Corp. более десяти лет назад начали проекты по разведке сланцевого газа. Однако отказались от них в 2014 году. По словам Корецкого, Олесковское месторождение на западе Украины, где должна была работать Chevron, остается свободным.

Если Chevron, которая очень глубоко погружена в эту тему и этот проект, или любые другие компании, имеющие опыт в разработке сланцевого газа, обратят внимание на этот проект на западе Украины, мы будем очень рады,

– сказал он.

Обратите внимание! По оценкам Центра энергетической безопасности НАТО, Украина имеет одни из крупнейших запасов газа в Европе.

"Нафтогаз" несет потери от российских воздушных атак на свои объекты, в частности газодобывающие и хранилища. Разрушения, которые в начале этого года уничтожили 42% ежесуточной добычи, заставляют Украину импортировать 5,8 миллиардов кубометров газа в 2025 году. И почти половину из 13,2 миллиарда кубометров, которые нужно накопить до начала отопительного сезона.

Около десятой части этих импортов поступает из США в виде сжиженного природного газа, который закупается через польскую энергетическую компанию PKN Orlen. "Нафтогаз" также ведет переговоры с некоторыми американскими производителями о прямых контрактах,

– говорится в материале.

Заметьте! Предприятие обеспечивает 7% налоговых поступлений Украины и поэтому является критически важным для поддержки оборонных усилий.

Какие три проекта планируют запустить?

В августе представители США и Украины обсудили запуск Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу,

– написала Свириденко. Важно! Задача – это запустить первые три проекта в течение 18 месяцев.

Что еще известно о соглашении?