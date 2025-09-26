Що запропонували у "Нафтогазі"?

Вони мають бути зосереджені на видобутку та енергоефективності, про що повідомив генеральний директор компанії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Прем’єр-міністрка України Юлія Свириденко заявила, що планує реалізувати три з цих проєктів за рахунок фінансування фонду до кінця 2026 року.

Ми хочемо бути серед перших проєктів у черзі,

– сказав голова "Нафтогазу" Сергій Корецький в інтерв’ю.

Нагадаємо! У квітні Вашингтон і Київ підписали угоду про розподіл прибутків від майбутнього продажу мінеральних та енергетичних ресурсів України. Обидві сторони інвестують по 75 мільйонів доларів для створення Фонду інвестицій у відбудову, який має дати старт проєктам, заявила минулого тижня Корпорація закордонних приватних інвестицій США (DFC).

Зокрема компанії Royal Dutch Shell Plc та Chevron Corp. понад десять років тому розпочали проєкти з розвідки сланцевого газу. Однак відмовилися від них у 2014 році. За словами Корецкого, Олесківське родовище на заході України, де мала працювати Chevron, залишається вільним.

Якщо Chevron, яка дуже глибоко занурена в цю тему та цей проєкт, або будь-які інші компанії, що мають досвід у розробці сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт на заході України, ми будемо дуже раді,

– сказав він.

Зверніть увагу! За оцінками Центру енергетичної безпеки НАТО, Україна має одні з найбільших запасів газу в Європі.

"Нафтогаз" зазнає втрат від російських повітряних атак на свої об’єкти, зокрема газовидобувні та сховища. Руйнування, які на початку цього року знищили 42% щодобового видобутку, змушують Україну імпортувати 5,8 мільярда кубометрів газу у 2025 році. І майже половину з 13,2 мільярда кубометрів, які потрібно накопичити до початку опалювального сезону.

Близько десятої частини цих імпортів надходить зі США у вигляді зрідженого природного газу, який закуповується через польську енергетичну компанію PKN Orlen. "Нафтогаз" також веде переговори з деякими американськими виробниками про прямі контракти,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Підприємство забезпечує 7% податкових надходжень України й тому є критично важливим для підтримки оборонних зусиль.

Які три проєкти планують запустити?

У серпні представники США та України обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу,

– написала Свириденко. Важливо! Завдання – це запустити перші три проєкти протягом 18 місяців.

Що ще відомо про угоду?