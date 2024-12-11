Кто имеет пенсию в размере 100% от обеспечения

Пенсию в размере 100% от денежного обеспечения имеют те, кто получил инвалидность из-за ранения, контузию или другие повреждения при исполнении обязанностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также пенсии назначают членам семей погибших или умерших военнослужащих, в соответствии с действующим законодательством.

Размер пенсии военных зависит от группы инвалидности.

лица с инвалидностью первой группы получают 100% от последнего денежного обеспечения;

второй группы – 80%;

третьей – 60%.

Другие виды пенсий у военнослужащих

Пенсию за выслугу лет могут получить военные, которые имеют 25 лет службы и достигли 45 лет, с размером до 70% в зависимости от продолжительности службы в ВСУ и других правоохранительных органах.

Обратите внимание! Пенсии в случае потери кормильца выплачиваются на уровне 30-70% денежного обеспечения в зависимости от причины смерти.

Выплата предоставляется, если кормилец умер во время службы или не позднее трех месяцев после ее завершения из-за связанных с ней заболеваний.

Важно! Семьи военных, пропавших без вести, приравниваются к семьям погибших.