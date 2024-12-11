Хто має пенсію в розмірі 100% від забезпечення

Пенсію в розмірі 100% від грошового забезпечення мають ті, хто отримав інвалідність через поранення, контузію чи інші ушкодження під час виконання обов'язків, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також пенсії призначають членам родин загиблих або померлих військовослужбовців, відповідно до чинного законодавства.

Розмір пенсії військових залежить від групи інвалідності.

особи з інвалідністю першої групи отримують 100% від останнього грошового забезпечення;

другої групи – 80%;

третьої – 60%.

Інші види пенсій у військовослужбовців

Пенсію за вислугу років можуть отримати військові, які мають 25 років служби та досягли 45 років, з розміром до 70% залежно від тривалості служби в ЗСУ та інших правоохоронних органах.

Зауважте! Пенсії у разі втрати годувальника виплачуються на рівні 30-70% грошового забезпечення залежно від причини смерті.

Виплата надається, якщо годувальник помер під час служби або не пізніше трьох місяців після її завершення через пов’язані з нею захворювання.

Важливо! Родини військових, які зникли безвісти, прирівнюються до родин загиблих.