Как происходит инвентаризация

В результате проведения инвентаризации выплат человек может получать значительно более низкую пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Издание приводит в пример историю одной пенсионерки из Днепропетровской области. Она вышла на пенсию в 2005 году и имела 37 лет стажа.

Коэффициент заработной платы женщины был выше среднего – 2,18066, то есть ее зарплата в свое время была вдвое выше средней по стране.

После 15 лет стабильных выплат, пенсия женщины значительно снизилась в результате внутренней проверки. До марта 2020 года ее пенсия составляла почти 4 000 гривен, что превышало среднюю пенсию по стране на 20%. Однако, после проверки, ее пенсия упала до около 1 600 гривен, что почти в 2,5 раза меньше.

Интересно! Коэффициент заработной платы был снижен с почти 2,2 до 0,5, а базовый размер пенсии установлен на уровне 958 гривен, который впоследствии был доведен до минимальных 1 638 гривен, установленных в то время.

Сегодня ее пенсия составляет 3 370 гривен, что соответствует минимальной пенсионной выплате для лиц с полным стажем, достигших возраста 65 лет и не работающих. Если бы не проверка, пенсия женщины могла бы составлять примерно 7 000 гривен.

В Пенсионном фонде женщине сообщили, что ее пенсия была предметом инвентаризации в 2020 году. Однако, ей не предоставили акт инвентаризации, и об этом процессе не упоминается в ее личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Почему после инвентаризации пенсию снизили

С 2011 года в исчислении пенсии учитывается вся заработная плата после 1 июля 2000 года. Зарплата до этой даты включается по желанию лица или если стаж после 2000 года составляет менее 5 лет, и только при наличии первичных документов, которые можно проверить.

При выходе на пенсию учитываются все периоды работы до текущего года. Если лицо имеет документы о высокой зарплате в 90-х, он может включить их для улучшения коэффициента зарплаты. Если информация невыгодна, она игнорируется.

Важно! Пенсии, назначенные до реформы, остаются без изменений. Справки без подтверждения могут быть исключены из расчета, оставляя только официально подтвержденные данные. Если у пенсионера нет пяти лет стажа после 2000 года, зарплата до 2000 года должна быть учтена, но непроверенные справки могут быть обсчитаны как нули.

Можно ли обжаловать инвентаризацию

Инвентаризация в контексте пенсионных дел – это процедура проверки правильности оформления пенсий и достоверности документов, которые легли в ее основу. Целью инвентаризации может быть как увеличение, так и уменьшение размера пенсии, хотя часто она используется для идентификации возможностей экономии.

Акт инвентаризации – это официальный документ, фиксирующий результаты проверки. Он должен содержать детальное описание процедуры, включая перечень проверенных документов, выявленные ошибки или несоответствия, а также выводы и рекомендации, основанные на результате проверки.

Важно! Если пенсионер считает, что инвентаризация была проведена неправомерно или имеет сомнения относительно ее результатов, он имеет право обжаловать действия местного управления Пенсионного фонда.