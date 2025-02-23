Як відбувається інвентаризація

Внаслідок проведення інвентаризації виплат людина може отримувати значно нижчу пенсію, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Видання наводить у приклад історію однієї пенсіонерки з Дніпропетровщини. Вона вийшла на пенсію у 2005 році й мала 37 років стажу.

Коефіцієнт заробітної плати жінки був вищим за середній – 2,18066, тобто її зарплата свого часу була вдвічі вища за середню по країні.

Після 15 років стабільних виплат, пенсія жінки значно знизилася внаслідок внутрішньої перевірки. До березня 2020 року її пенсія становила майже 4 000 гривень, що перевищувало середню пенсію по країні на 20%. Однак, після перевірки, її пенсія упала до близько 1 600 гривень, що майже у 2,5 рази менше.

Цікаво! Коефіцієнт заробітної плати було знижено з майже 2,2 до 0,5, а базовий розмір пенсії встановлено на рівні 958 гривень, який згодом було доведено до мінімальних 1 638 гривень, встановлених на той час.

Сьогодні її пенсія становить 3 370 гривень, що відповідає мінімальній пенсійній виплаті для осіб із повним стажем, які досягли віку 65 років та не працюють. Якби не перевірка, пенсія жінки могла б складати приблизно 7 000 гривень.

У Пенсійному фонді жінці повідомили, що її пенсія була предметом інвентаризації у 2020 році. Однак, їй не надали акт інвентаризації, і про цей процес не згадується в її особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Чому після інвентаризації пенсію знизили

З 2011 року в обчисленні пенсії враховується вся заробітна плата після 1 липня 2000 року. Зарплата до цієї дати включається за бажанням особи або якщо стаж після 2000 року становить менш як 5 років, і лише при наявності первинних документів, які можна перевірити.

При виході на пенсію враховуються всі періоди роботи до поточного року. Якщо особа має документи про високу зарплату в 90-х, вона може включити їх для покращення коефіцієнта зарплати. Якщо інформація невигідна, вона ігнорується.

Важливо! Пенсії, призначені до реформи, залишаються без змін. Довідки без підтвердження можуть бути виключені з розрахунку, залишаючи лише офіційно підтверджені дані. Якщо у пенсіонера немає п'яти років стажу після 2000 року, зарплата до 2000 року має бути врахована, але неперевірені довідки можуть бути обраховані як нулі.

Чи можна оскаржити інвентаризацію

Інвентаризація в контексті пенсійних справ – це процедура перевірки правильності оформлення пенсій та достовірності документів, що лягли в її основу. Метою інвентаризації може бути як збільшення, так і зменшення розміру пенсії, хоча часто вона використовується для ідентифікації можливостей економії.

Акт інвентаризації – це офіційний документ, що фіксує результати перевірки. Він повинен містити детальний опис процедури, включаючи перелік перевірених документів, виявлені помилки або невідповідності, а також висновки та рекомендації, засновані на результаті перевірки.

Важливо! Якщо пенсіонер вважає, що інвентаризація була проведена неправомірно або має сумніви щодо її результатів, він має право оскаржити дії місцевого управління Пенсійного фонду.