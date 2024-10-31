Какие выплаты имеют военнослужащие

В отличие от наемных работников, которые получают зарплату, выплаты для военных имеют конкретные даты, когда их должны перечислять, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

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Размер денежного обеспечения военных зависит от нескольких факторов:

должность;

воинское звание;

квалификация;

продолжительность, интенсивность и условия службы.

В 2024 году минимальная зарплата для солдата составляет 20 100 гривен, срочники получают 6 тысяч гривен, курсанты военных училищ – 2 350 гривен, а инструкторы – от 15 до 30 тысяч гривен.

Заметьте! К основной сумме могут добавляться надбавки за специфику службы и секретность. Военнослужащим также предусмотрены доплаты за научную степень, почетное или спортивное звание.

В период военного положения военные выплаты включают ежемесячное денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения в размере 30, 50, 70 или 100 тысяч гривен.

Когда должны поступать выплаты

Обычно военнослужащие получают выплаты на банковские карты в два этапа: аванс с 5 по 15 число и основную сумму, с 25 числа до начала следующего месяца. Впрочем, точные даты зависят от воинской части и вида войск.

Задержки могут возникать по следующим причинам:

недостаток средств в бюджете;

неправильно оформленные запросы на зарплату со стороны воинских частей.

Обратите внимание! Кроме того, задержки возможны, поскольку в зарплату сразу включают дополнительные выплаты за участие в боевых действиях или пребывание в зоне боевых действий, что требует времени для согласования.