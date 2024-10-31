Які виплати мають військовослужбовці

На відміну від найманих працівників, які отримують зарплату, виплати для військових мають конкретні дати, коли їх повинні перераховувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти ICTV".

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Розмір грошового забезпечення військових залежить від кількох факторів:

посада;

військове звання;

кваліфікація;

тривалість, інтенсивність і умови служби.

У 2024 році мінімальна зарплата для солдата становить 20 100 гривень, строковики отримують 6 тисяч гривень, курсанти військових училищ – 2 350 гривень, а інструктори – від 15 до 30 тисяч гривень.

Зауважте! До основної суми можуть додаватися надбавки за специфіку служби та секретність. Військовослужбовцям також передбачені доплати за науковий ступінь, почесне чи спортивне звання.

У період воєнного стану військові виплати включають щомісячне грошове забезпечення та додаткові винагороди у розмірі 30, 50, 70 або 100 тисяч гривень.

Коли мають надходити виплати

Зазвичай військовослужбовці отримують виплати на банківські картки у два етапи: аванс з 5 по 15 число та основну суму, з 25 числа до початку наступного місяця. Втім, точні дати залежать від військової частини та виду військ.

Затримки можуть виникати через такі причини:

нестачу коштів у бюджеті;

неправильно оформлені запити на зарплату з боку військових частин.

Зауважте! Крім того, затримки можливі, оскільки в зарплату відразу включають додаткові виплати за участь у бойових діях або перебування в зоні бойових дій, що потребує часу для узгодження.