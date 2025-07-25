Сколько средств на оборону требует Украина?

Ежегодно Украине необходимо не менее 65 миллиардов долларов на оборону. Об этом рассказал на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Из этой суммы 25 миллиардов долларов нужны на ракеты, новые дроны, средства радиоэлектронной борьбы и развитие оборонных технологий.

Еще 40 миллиардов долларов составляет оборонный бюджет, в том числе заработные платы военных.

И именно финансирование заработных плат украинских оборонцев, по словам президента, сегодня превратилось в одну из ключевых задач.

Ведь украинские солдаты – это "живое оружие", которое защищает не только Украину, но и Европу,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому президент обратился к западным партнерам, чтобы те расширили финансовую помощь и покрывали военные расходы Украины не только на технику, но и на людей. К этому Зеленский призвал:

президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен;

генсека НАТО Марка Рютте;

президента Франции Эмануэля Макрона;

премьер-министра Великобритании Кира Стармера;

а также американских партнеров.

Зеленский добавил, что сейчас Кабмин рассматривает возможность значительного повышения зарплат для тех, кто вступает на контрактную службу. Это должно компенсировать недостаток новобранцев в армии.

Важно! Президент сообщил также, что украинские производители запустили масштабное изготовление дронов–перехватчиков. Кроме того, Украина ведет переговоры с США на закупку дронов украинского производства, сумма сделки может составлять от 10 до 30 миллиардов долларов.