Скільки коштів на оборону потребує Україна?

Кожного року Україні необхідно щонайменше 65 мільярдів доларів на оборону. Про це розповів на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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З цієї суми 25 мільярдів доларів потрібні на ракети, нові дрони, засоби радіоелектронної боротьби та розвиток оборонних технологій.

Ще 40 мільярдів доларів складає оборонний бюджет, у тому числі заробітні плати військових.

І саме фінансування заробітних плат українських оборонців, за словами президента, на сьогодні перетворилося на одне із ключових завдань.

Адже українські солдати – це "жива зброя", яка захищає не лише Україну, а й Європу,

– наголосив Зеленський.

Тому президент звернувся до західних партнерів, аби ті розширили фінансову допомогу і покривали військові витрати України не лише на техніку, а й на людей. До цього Зеленський закликав:

президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн;

генсека НАТО Марка Рютте;

президента Франції Емануеля Макрона;

прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера;

а також американських партнерів.

Зеленський додав, що наразі Кабмін розглядає можливість значного підвищення зарплат для тих, хто вступає на контрактну службу. Це має компенсувати нестачу новобранців у армії.

Важливо! Президент повідомив також, що українські виробники запустили масштабне виготовлення дронів–перехоплювачів. Окрім того, Україна веде перемовини зі США на закупівлю дронів українського виробництва, сума угоди може складати від 10 до 30 мільярдів доларів.