Как изменятся выплаты по инвалидности в марте

Как рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в интервью УНИАН, передает 24 Канал, с 1 марта минимальные выплаты по инвалидности увеличиваются на 11,5%. Речь идет о тех выплатах, которые назначались по специальным законам, например пенсии чернобыльцам и военным.

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Однако по словам Коробкина, в этой ситуации есть нюанс, ведь если лицо имеет инвалидность с детства, не может работать и не приобрело стажа, то ему назначается государственная соцпомощь по инвалидности на сумму 2 361 гривна, которая с 1 марта не выросла.

Это, пожалуй, главная несправедливость индексации, что некоторым повысят пенсии, а у кого-то социальная выплата останется неизменной,

– объясняет господин Сергей.

В то же время для лиц с I группой инвалидности минимальная пенсионная выплата изменится с 2 980 гривен до 3 323 гривен. Таким образом, даже если лицу должна была быть начислена меньшая сумма из-за малой средней зарплаты и малого стажа, государство все равно должно "дотянуть" выплату.

Обратите внимание! В марте под индексацию подпадает "чистая" пенсия, без доплат и надбавок. Минимальные пенсионные выплаты могли вырасти на 100 гривен, а максимально – на 1 500 гривен. В среднем пенсии вырастут на 556 гривен.